Amigos de Luísa Sonza quebram porta da casa dela enquanto ela viaja; vídeo

E se enquanto você viajasse seus amigos quebrassem a porta da sua casa? Foi o que aconteceu com Luísa Sonza. A cantora está curtindo férias em Noronha com o namorado, Vitão, e deixou alguns amigos hospedados na mansão para cuidarem de seus pets.

Mas ela teve uma surpresa. Na madrugada de quinta-feira (21), viralizaram na web vídeos dos hóspedes, incluindo os influencers Rafael Uccman e Lucas Guedez, brincando e correndo pela sala da cantora até que… uma das portas se soltou do trilho e foi ao chão.

Ninguém se machucou e, claro, não demorou muito para que a web ficasse eufórica com o momento Vídeo Cassetada do grupo. “Gente, o que rolou???????!”, postou Uccman. “‘Só tenho uma quedinha por ele’. A QUEDA”, brincou Guedez.

A hashtag “porta da Luísa” se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil e, depois de muito esforço, eles finalmente conseguiram colocar a porta de volta no lugar. Uccman ainda comemorou que a porta não quebrou o vidro da escada, que ainda fica próximo de vários prêmios de Luísa Sonza. Ufa! No final, deu tudo certo!

No início da manhã, por volta das 08h, a cantora apareceu na web logo após acordar. No stories, ela publicou uma foto em que aparece mal humorada, apenas marcando os colegas responsáveis pela bagunça. “Gente?”