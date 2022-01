Aline Mineiro e Léo Lins reatam namoro

Aline Mineiro confirmou que retomou o relacionamento com o humorista Léo Lins. A ex-peoa contou a novidade ao responder um seguidor através dos Stories do Instagram.

“A resposta é sim, quem gosta de mim vai entender e ficar feliz comigo. Quem não gosta, não vai gostar e vai continuar não gostando e é isso”, disse a ex-Panicat de 30 anos.



Aline Mineiro entrou em “A Fazenda 13” (RecordTV) namorando o humorista. A relação sempre foi aberta para que a ela ficasse com outras mulheres. A ex-peoa, inclusive, teve um affair com Dayane Mello, além de também beijar Medrado e Sthe.



Mas Léo Lins não gostou da aproximação da então namorada com MC Gui e decidiu dar um fim à relação.

No mês passado, o humorista polemizou ao fazer “piadas” sobre o término. Lins citou a agressão de Dj Ivis contra a ex-mulher, Pamella Holanda, ao falar sobre a última conversa com Aline.



Ela chegou a responder, dizendo que o ex podia “dar seu show”. “Nossa, que engraçado viu”, disse a modelo na legenda de uma das postagens feitas nos Stories do Instagram.



Poucos dias depois, no entanto, eles foram vistos juntos. Na ocasião, Aline foi filmada beijando uma moça ao lado do então ex durante uma viagem a Maceió. Ela contou que Lins também teria ficado com a turista.