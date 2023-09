Adriana Thyssen: morre aos 49 anos influencer que venceu obesidade em 2013

As seguidoras de Drika se inspiravam por sua história, vida fitness e conselhos para uma alimentação saudável

A influencer Adriana Thyssen, que compartilhava seus hábitos saudáveis no Blog da Drika, morreu no último domingo, 17 Ela tinha 49 anos de idade. A informação foi confirmada no perfil oficial da loja da empresária, Drika’s Store.

“É com profunda tristeza e pesar que nós, da equipe e família Blog da Drika e Drikas Stores, informamos o falecimento da nossa querida Drika. Nesse momento de dor, pedimos a oração e compaixão de todos”, diz a publicação. A causa da morte não foi divulgada e o perfil da influenciadora foi colocado em modo privado.

Adriana, ou Drika, ficou conhecida após vencer a obesidade, perdendo 35 kg em 2013. As seguidoras de Drika se inspiravam por sua história, vida fitness e conselhos para uma alimentação saudável.

Estadão Conteúdo