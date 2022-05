Cauã Reymond chama a polícia para acabar com festa barulhenta

O ator se incomodou com o barulho dos vizinhos e precisou solicitar à polícia; Bárbara Heck estava na festa e recepcionou os policiais

O ator Cauã Reymond, 41, chamou a polícia para fazer com que vizinhos de seu condomínio no Rio diminuíssem o alto volume de uma festa ou encerrassem as comemorações na noite do último sábado (7). E quem recepcionou os policiais e estava perto da negociação com eles e o ator foi a ex-BBB Bárbara Heck, 29, uma das convidadas do evento.

A informação foi publicada primeiro pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, e confirmada pelo F5. Segundo a assessoria de Reymond, ele procurou a casa onde a festa estava acontecendo e teria pedido gentilmente que diminuíssem o som ou terminassem a festa em função do horário.

Então, pela versão do ator da Globo, uma mulher que disse ser advogada e, assim como ele, tem filho pequeno o recebeu, mas como o pedido não havia sido atendido, a polícia foi solicitada no local.

“Não houve discussão, apenas um pedido cordial por parte dele (Cauã)”, diz a equipe, que ainda ressalta que essa não teria sido a primeira vez que a casa em questão promove festas barulhentas na vizinhança.

Pelas redes sociais, a ex-participante da última edição do Big Brother Brasil 22 Bárbara, que estava na festa e viu quando Cauã chegou com os policiais, deu a versão dela sobre como todas as partes se resolveram. “Tudo foi resolvido em questão de cinco minutos. Era 22h08, tudo foi conversado. À 0h já acabou [o barulho], só cantamos parabéns. Ninguém acabou com festa de ninguém”, disse em vídeo.