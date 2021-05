Cat Dealers enfeitiçam os ouvintes com o novo single “Hypnotized”, feat. Amanda Collis

Formado pelos irmãos cariocas Lugui e Pedrão, Cat Dealers está entre os maiores DJs e produtores do Brasil e representa um dos maiores nomes da música eletrônica internacional atualmente

Começando este novo ano com “Scars” (feat. HAVENN), seguido pelos remixes de “You Got Me Baby”, do Lushington, e “I Want Love”, do Gryffin, Cat Dealers vem montando seu cronograma de 2021 muito bem. Sempre com a intenção de revirar o mundo da dance music, os irmãos Lugui e Pedrão elevam suas produções a novos níveis com o lançamento de sua nova música “Hypnotized”, que conta com vocais da cantora holandesa Amanda Collis. A faixa é distribuída mundialmente via Armada Music e no Brasil pela Sony Music. Ouça aqui.

A dupla de DJs e produtores cariocas comentam o lançamento: “Hypnotized é um estilo de track que gostamos muito de trabalhar, porque a inspiração para produzi-la veio de maneira bastante natural, foi um processo bem rápido. Recebemos o vocal de um amigo, o Jess, que é um produtor gringo, e ele nos mandou dizendo que era a nossa cara. Quando ouvimos, percebemos que é um vocal mais pop, e nós não estamos muito nessa vibe ultimamente, só que, ao mesmo tempo, ele traz muito sentimento, achamos forte e bonito. Não conseguimos mais tirar da cabeça e finalizamos em menos de uma semana. Hoje em dia, tendo tanta música para fazer, é raro quando alguma bate assim tão forte, e quando isso acontece, são as que mais gostamos de produzir e lançar. Estamos muito felizes agora que Hypnotized está pronta, amamos essa track e estamos animados para o lançamento”.

Formado pelos irmãos cariocas Lugui e Pedrão, Cat Dealers está entre os maiores DJs e produtores do Brasil e representa um dos maiores nomes da música eletrônica internacional atualmente. O duo se consolida pelo quarto ano consecutivo entre os 100 maiores DJs do mundo pelo ranking anual da revista britânica DJ Mag, além de terem entrado em 2018 no Forbes 30 Under 30, que destaca jovens promissores de diversas áreas, dentre elas a música. Quanto às suas turnês, Cat Dealers já tocou nos 5 continentes, tendo se apresentado em países como Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, México, Austrália, África do Sul, Irlanda, Tailândia, Vietnã, Itália, Portugal, Polônia e Espanha, onde abriu para David Guetta no Medusa Festival de 2018.