Casimiro tem live do Brasileirão derrubada e se desculpa

O streamer Casimiro Miguel, 29, pediu desculpas aos seguidores por ter ficado fora do ar enquanto transmitia o jogo entre Athletico-PR e Palmeiras. A partida do Campeonato Brasileiro de Futebol não teve transmissão em canais do Grupo Globo, sendo exibida pela Furacão Live e pelo canal Casimito, na Twitch.

“Peço perdão aos torcedores do Palmeiras e do Athletico pelos minutos que ficamos fora do ar na Twitch. Por ‘sorte’ foram poucos minutos do 1º tempo e o intervalo de jogo, mas nada justifica o ocorrido. Vamos trabalhar para que não aconteça novamente. Mais uma vez, desculpas”, escreveu em seu Twitter.

Em outro tuíte, ele explicou que o canal foi tirado do ar, nesta terça-feira (25), “por um problema que não nos envolve”. A transmissão ao vivo ficou cerca de 25 minutos interrompida. O streamer Allan, o Estagiário, que estava na live, também comentou o ocorrido em suas redes.

“Rapaziada que tá acompanhando o Athletico x Palmeiras com a gente no Cazé, a produção tá resolvendo o problema da queda do canal. Como é sabido, ele tem os direitos de transmissão. Não faz sentido o que aconteceu”, disse, fazendo referência a possíveis denúncias por estar exibindo um conteúdo pelo qual o canal não teria direito.

Procurada pelo F5, a Twitch não retornou sobre o acontecido até a conclusão deste texto. Recentemente, Casimiro declarou publicamente seu voto em Luís Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Ele se posicionou politicamente após ser alvo de uma montagem de Flávio Bolsonaro.