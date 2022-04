Cartaz de Jesus com misses de decote gera polêmica no Piauí

O espetáculo da Paixão de Cristo apresentado pelo grupo de teatro do Monte Castelo com patrocínio da prefeitura, gerou polêmica

Yala Sena

São Paulo, SP

​O espetáculo da Paixão de Cristo em Teresina, no Piauí, apresentado pelo grupo de teatro do Monte Castelo com patrocínio da prefeitura, gerou polêmica após divulgação de uma peça publicitária.

O cartaz, que viralizou nas redes sociais, traz mulheres, três delas misses, com blusas decotadas em torno da imagem central de um ator no papel de Jesus Cristo.

Para uma das atrizes, o público que critica a divulgação confundiu os personagens com seus intérpretes. Para ela, o cartaz tem a intenção de destacar o elenco, sem que todos estejam com o figurino do espetáculo.

No Twitter, alguns internautas classificaram o cartaz como “desrespeito”. Em uma postagem, a mensagem critica: “O cartaz sugere mais uma festa profana do que propriamente um sofrimento de Cristo que foi crucificado”.

Já outro ironiza: “Teresina sempre inovadora, a Paixão de Cristo foi reformulada e tratará da relação de Jesus com digital influencers onde ele faz um curso de como engajar e conquistar fiéis pelo Instagram”.

Este ano, o espetáculo conta com 250 pessoas entre atores, atrizes, figurinistas e equipe técnica.

Participam da peça os atores Francisco Carvalho (João Batista), Roberto Rowntree (Pilatos), Pillar Costa (Maria Cléofas), além das misses Cecília Almeida (Demônio), Emylle Costa (Cláudia) e Gaby Lacerda (Salomé), que atualmente carrega a faixa pelo Piauí.

O produtor do grupo, Robervaldo Medeiros, disse que manterá o cartaz de divulgação e condenou as críticas. “As pessoas têm que fazer uma reflexão melhor, porque estamos vivendo uma pandemia e muitas pessoas perderam a vida e o que estamos fazendo aqui é evangelizar através do teatro”, afirmou.

“Em momento nenhum a gente quer, jamais, denegrir a imagem de Cristo. A maldade está no coração das pessoas.”

Ele ressaltou ainda que o espetáculo existe há 36 anos e recebe público de vários estados. Nesta quarta-feira, 13, segundo cálculo da organização, estavam presentes mais de 10 mil pessoas. A peça acontece no Teatro do Monte Castro, um espaço a céu aberto, e é transmitido também pelas redes sociais.

“Não vamos mudar a arte e nem tirar do ar, porque entendemos que nós não estamos fazendo nada de errado”, afirmou o produtor.

A atriz Pillar Costa, que aparece no cartaz, e interpreta Maria Cléofas, disse que ela e as misses estão abaladas com os ataques virtuais e com a repercussão do cartaz.

“Eu acho que tem que separar as coisas. A foto colocada tem intuito de apresentar as pessoas, não as personagens. É uma interpretação equivocada. Peço desculpas se alguém sentiu de alguma forma ofendida e triste, mas é uma peça que fala de amor, de luz”, disse.

A Prefeitura de Teresina, em nota, afirmou que a Fundação Cultural é apenas apoiadora do evento. “Toda a parte audiovisual do evento foi produzida pelo grupo de teatro. A prefeitura reforça o seu compromisso com a arte e cultura da cidade.”