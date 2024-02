Transporte público tem programação especial de Carnaval

Este reforço terá a utilização de 90 veículos extras, além da programação normal das linhas que operam na Rodoviária do Plano Piloto

Para que todos possam curtir o Carnaval, os dias de folia terão reforço de viagens na dispersão dos blocos por até 2 horas após o encerramento dos eventos. Este reforço terá a utilização de 90 veículos extras, além da programação normal das linhas que operam na Rodoviária do Plano Piloto.

No sábado (10) e domingo (11) o transporte público segue as tabelas horárias próprias dos respectivos dias. Na segunda-feira (12), os ônibus seguirão a tabela de dia útil e, na terça-feira (13), seguirão a tabela de horários de domingos e feriados. Para que os foliões possam voltar para casa com tranquilidade, a Semob determinou reforço de ônibus, de sábado a terça-feira, nos horários de encerramento das festividades. Já na quarta-feira de cinzas (14), os ônibus seguem a tabela horária de dia útil com reforço de viagens entre 11h e 13h, devido ao início do expediente nas repartições públicas distritais e federais.

Para a segurança dos festeiros de plantão, nos dias 10, 11, 12 e 13, haverá interdição da S1, na altura do Brasil 21 até a via de acesso ao Hotel Nacional. Com isso, as linhas que passam por essa via farão um desvio pela Via W 5, contornado o Parque da Cidade até a via de acesso à Funai/Colégio Dom Bosco, por onde acessarão a Avenida W3 Sul.

No domingo (11), outra mudança de trajeto ocorrerá nas linhas com destino a Planaltina e Sobradinho. O Eixinho L Norte será interditado na altura do Setor Bancário Norte, por conta da saída do Bloco Raparigueiros. Essas linhas terão os percursos alterados para a Avenida L2 Norte, até a Quadra 403 Norte, de onde acessarão o Eixinho L Norte na altura das quadras 203/204 Norte, mantendo as saídas dessas linhas no Terminal Asa Sul e na Rodoviária do Plano Piloto (Plataforma Superior).

Também haverá reforço de viagens na dispersão dos eventos a serem realizados no Taguaparque e na CNM 1, em Ceilândia, de 10 a 13 de fevereiro.

Transporte por aplicativo e táxis

A Semob, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do DF, mapeou todos os locais que terão os blocos de Carnaval, na parte central de Brasília, e definiu as áreas para embarque e desembarque de passageiros dos transportes individuais por aplicativo e táxis. Essas localidades contarão com um cercamento virtual e só serão aceitas chamadas nos aplicativos dos prestadores de serviço que estiverem ligados. A medida tem como objetivo inibir o transporte pirata.

O passageiro precisa ficar atento. É importante que os usuários embarquem somente em carros cujas corridas foram solicitadas por meio do aplicativo. Com o equipamento desligado, os motoristas forçam uma negociação direta, o que acaba provocando um aumento exorbitante de tarifas. O transporte pirata, além de explorar um serviço com altos valores, não proporciona segurança aos passageiros.

Serviço



– 10/2: Horários de sábado com reforço na dispersão

– 11/2: Horários de domingo com reforço na dispersão

– 12/2: Horários de dia útil com reforço na dispersão

– 13/2: Horários de domingos e feriados com reforço na dispersão

– 14/2: Horários de dia útil com reforço entre 11h e 13h devido ao início do expediente nas repartições públicas

– 10 a 13/2: Taguaparque – reforço nas linhas circulares até duas horas após o encerramento

– 10 a 13/2: CNM 1 (em frente ao Fórum) reforço nas linhas circulares até duas horas após o encerramento

*Com informações da Agência Brasília