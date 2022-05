Carmela estreia comédia no Sesc Ceilândia

A apresentadora e locutora sobe no palco com um espetáculo cômico-afetivo inédito, entre 20 e 22 de maio

Prestes a celebrar 4 anos no ar, com o programa Barraco da Carmela, líder de audiência no rádio, a apresentadora e locutora Carmela resolveu atender ao pedido dos ouvintes e transformou sua história de vida em um solo de comédia, “Vai, Carmela!”, que promete riso e choro da plateia, naquela mistura de “amor e humor” que ela carrega pelas ondas do rádio e que, agora, também invade o teatro.

Baseada nos fatos biográficos da artista, a peça conta a história de Carmela desde a infância, passando por uma juventude sofrida na Europa e um retorno triunfal ao Brasil, quando se torna uma das figuras mais queridas e conhecidas do entretenimento brasiliense, com passagens pelos principais veículos da capital.

“Nascida” em 2015, a apresentadora ganhou a esfera popular num show de Preta Gil em 2016, quando subiu ao palco diante de 40 mil pessoas. Desde então, sempre preferindo dialogar com as camadas mais populares, Carmela deu importantes passos na carreira. Além de estar à frente de seu próprio programa de rádio, o Barraco da Carmela, ela se tornou figura cativa da Rodoviária do Plano Piloto, foi repórter do SBT, conheceu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro e entrevistou diversos famosos, a exemplo de Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Fernanda Montenegro.

Inédita, a peça estreia em 20 de maio no Sesc Ceilândia, no Teatro Newton Rossi. “Minha identidade cultural é Ceilândia. Foram aqui minhas principais vivências no DF e onde conheci as mais inspiradoras histórias de vida. A estreia não poderia ser em outro lugar”, destaca Carmela. A expectativa é que “Vai, Carmela!” seja abraçada pelo público, a exemplo de tantas outras iniciativas da apresentadora, que dedica sua vida a levar amor e humor às pessoas.

Este espetáculo conta com apoio do SESC/DF

Vai Carmela!

Texto e direção de Carmela

Sexta e sábado, às 21h

Domingo, às 20h

Ingressos a R$10 pelo site:

www.sympla.com.br/produtor/vaicarmela

Classificação indicativa: 14 anos