Carlos Alberto de Nóbrega relata preconceito por ter esposa mais jovem

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 86 anos, contou ter sofrido preconceito fora do país por sua diferença de idade com a esposa, a médica Renata Domingues, 44.

“No Brasil, não há esse tipo de coisa de achar que ela é minha filha. Mas, quando a gente viaja…”, lamentou o comediante de “A Praça é Nossa” (SBT), em entrevista ao “Vênus Podcast”.

De acordo com Nóbrega, uma das situações aconteceu quando ele e Renata participaram de um cruzeiro para o Caribe, voltado para pessoas da terceira idade. “Tinha tanto velho que eu ia brincar no playground!”, brincou ele, levando as apresentadoras do programa, Cris Paiva e Yasmin Ali, às gargalhadas.

“Sabe essas senhoras americanas que te olham assim, de cima para baixo? Me viam com ela e ficavam olhando…”, acrescentou o humorista, agora em tom mais sério. Segundo Renata, muitos dos presentes chegaram a pensar que a relação entre eles era de outra natureza.

“A gente entrava no elevador, e às vezes as velhinhas saíam. Me olhavam, olhavam para a mão da gente, achando coisa que não era. Foi bem ruinzinho aquele período, mas a viagem foi uma delícia”, recordou a médica.