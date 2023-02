Carlão morre em ‘Vai na Fé’, e ator que perdeu 22kg para viver personagem lamenta

O ator que vive o personagem, Che Morais, conta foram dias difíceis antes de gravar o adeus

JÚLIO BOLL

“Vai na Fé”, atual novela das 19h da Globo, completa um mês de exibição na próxima quinta-feira (16) e já terá uma despedida. Carlão, o marido de Sol (Sheron Menezzes), que vem conquistando a audiência com seu coração gigante -apesar de seus lapsos de ciúmes com a esposa-, morre nos próximos capítulos da trama escrita por Rosane Svartman.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o ator que vive o personagem, Che Morais, conta foram dias difíceis antes de gravar o adeus. “As duas semanas finais de gravações foram densas, me via em um lugar de muita melancolia, não me via motivado para nada”, lembra ele. “O momento da morte é uma passagem bonita, com muita poesia. Tem a dor de uma história se fechando, assim como é a vida.”

Para interpretar o ex-lutador de boxe, que é campeão estadual, a preparação foi intensa -ele precisou perder 22 kg em 3 meses. O peso foi acordado com a direção artística da novela, e atingido graças a uma rotina de treinos, com corridas diárias de 10 km, refeições com vegetais e proteínas, além de zerar o consumo de álcool.

Com tamanha mudança em sua vida, ele diz que espera levar para a vida não só a equipe técnica, que se tornou uma família em quatro meses de gravações, mas também os novos hábitos. “Estou com uma dor no peito, mas muito agradecido. Estou com 44 anos, em que estou no início do entardecer da vida, passei das 12 horas (risos). O que fica é que vou manter esse corpo, acho maravilhosa essa disciplina e meu esforço é manter também essa alma do Carlão que é cuidar das pessoas que amo. Isso ficou forte em mim”, afirma o ator.

PRODUÇÃO HOLLYWOODIANA

Antes de morrer no hospital, Carlão ficará gravemente ferido em um acidente de carro. À Folha de S.Paulo, Che conta que sentiu muito adrenalina durante as gravações do choque, por conta da estrutura montada. “Não perde em nada para Hollywood, com carros, tudo filmado em um espaço controlado e com uso de dublês. Tive experiência com acidentes, mas nada comparado ao que o Carlão vive, de se chocar contra um caminhão”, garante ele.

Para acessar os sentimentos de um morte inesperada, o ator escutou duas músicas durante a preparação: “O Dia que Não Terminou”, da banda Detonautas, e “Deus Cuida de Nim”, de Kleber Lucas. Além disso, Che recordou de seu irmão, morto em 2002 em decorrência de febre amarela.

“Ali no hospital, depois, tem essa tentativa de reanimar ele, que fez lembrar esse momento anterior da minha vida. Vinha a memória do meu irmão, misturando com a dor do Carlão, a empatia da Sol”, completa o artista.

VIDA REAL

Mesmo com pouco tempo na trama, Che acredita que Carlão tenha criado laços com o público. E é o que ocorreu de fato: nos últimos episódios, o personagem tem entrado nos Trending Topics do Twitter, ficando como um dos mais comentados da trama e com algumas pessoas já lamentando sua partida.

Durante a preparação para interpretar o marido de Sol, o ator sentiu muita identificação com sua própria história de vida e com a de seu pai. “Não só minhas experiências foram usadas, mas o Carlão é aquele cara que vejo na padaria, servindo café, ou aquele varrendo rua, reformando paredes, dirigindo carros de aplicativos. O Carlão dialoga com as pessoas comuns, sempre digo que é da família Silva, sobrenome que diz muito sobre o Brasil e das pessoas que o levam de forma muito honesta.”