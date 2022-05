Carla Diaz posta foto antiga com Angélica e brinca ‘ela e sua filha Eva’

A ex-bbb fez uma brincadeira nas redes sociais se comparando com a filha da apresentadora e de Luciano Huck

Carla Diaz, de 31 anos, entrou na brincadeira e publicou uma foto antiga, de quando era criança, ao lado da apresentadora Angélica, se comparando com a filha da artista, Eva.

No último domingo (8), Dia das Mães, Angélica recebeu uma homenagem os três filhos com Luciano Huck, no “Domingão com Huck”, e quando a filha dos dois, Eva, de 9 anos, apareceu, foi comparada nas redes sociais à Carla Diaz quando criança.

Carla publicou em seus stories do Instagram um clique antigo em que aparece ao lado da apresentadora quando ainda era uma estrela mirim.

“Angélica e sua filha Eva”, escreveu Carla na legenda.