Capital Inicial lança Incondicionalmente, música escolhida pelos (e dedicada) aos seus fãs

O Capital Inicial lança hoje, 11 de dezembro, a música. Já disponível em todas as plataformas digitais. Ouça aqui.

Após alguns meses vivendo o isolamento social, a banda resolveu criar um presente de final de ano para seus fãs. Para isso bolou uma batalha de músicas “Lado B” de sua carreira. Foram 16 canções que participaram dessa ‘brincadeira’ escolhidas a dedo por Dinho, Fê e Flávio. Incondicionalmente foi a ganhadora! É uma música do disco Rosas e Vinho Tinto (2002), e foi regravada há um mês para ser lançada agora.

“Jogamos a música no liquidificador…e saiu outra canção! ” diz Dinho.

Incondicionalmente vem acompanhada de vídeo P&B, que mostra Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarell acompanhados de Fabiano Carelli, interpretando a música. A direção do video é de Batman Zavareze. Assista aqui.

A banda não ficou de fora do `novo normal`, passou pelos percalços que estamos vivendo no cenário atual. Na véspera da gravação da música e vídeo, o tecladista Robledo Silva, que acompanha o Capital há mais de 10 anos, testou positivo para a Covid-19 e não pôde participar da gravação, no Estúdio Nas Nuvens, no Rio.

A solução encontrada pelo produtor musical Liminha foi conectar Robledo remotamente com a banda, para que ele pudesse participar de todo o processo criativo.

O público que esteve presente na volta do Capital aos palcos no dia 28 de novembro em São Paulo, já escutou a canção ao vivo.

Incondicionalmente é o primeiro fonograma que sai pelo novo selo da banda, o Capital Inicial Music, em parceria com a The Orchard.