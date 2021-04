Cantor sertanejo vive com bala alojada na cabeça: ‘Se tirar, fico cego ou surdo’

Projétil está na cabeça de Maicon há mais de 20 anos por conta de um tiro acidental dado por um amigo

O sertanejo Maicon, que faz dupla com Marlon, revelou em entrevista ao podcast Flow que vive há mais de 20 anos com uma bala alojada na cabeça. O cantor, que está com 41 anos, disse que foi vítima de um tiro acidental quando era mais novo, e que o projétil nunca pôde ser retirado, com risco dele perder a visão ou audição.

“A bala está até hoje na minha cabeça. Na época de moleque, fui na casa de um amigo acompanhado de um outro amigo. Quando chegamos lá, esse meu amigo foi mostrar as armas que a família dele tinha penduradas na parede. Ele pegou uma delas e brincou: ‘Já pensou se tivesse uma bala…’. E tinha mesmo. A arma foi disparada na direção da minha cabeça”, disse.

“Não pude tirá-la porque está entre o nervo da visão e o da audição. Na hora em que foram abrir, o médico disse que não poderia tirar. Se tirar, fico cego ou surdo. Aí deixei. Só preciso ter cuidado para não bater uma bola ou coisa assim porque pode deslocar a bala”, completou.

A dupla Marlon e Maicon conta com uma série de músicas de sucesso, como ‘Por Te Amar Assim’, ‘Tudo me lembra você’, ‘Preciso de Você Agora’, ‘Sem palavras’, entre outras.