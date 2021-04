Cantor do DF lança “dueto “com Juliette Freire, participante do BBB21

Vídeo já tem mais de 3 milhões de visualizações

Carioca de nascença e brasiliense de coração, o cantor Marvyn decidiu fazer um dueto com a participante do Big Brother Brasil 21, Julliete Freire. Cantando a música “Dona Cilu” da Maria Gadú, o vídeo já ultrapassou 3 milhões de visualizações nas redes sociais e foi compartilhado no perfil oficial da nordestina.

https://www.instagram.com/p/CNxSqpunt_H/?utm_source=ig_web_copy_link

Com 14 anos de carreira, o cantor faz sucesso pela originalidade e sensibilidade das suas canções, além de voz e presença marcante. Seu som mistura ritmos bem brasileiros como samba e samba-rock com toques de R&B e neo-soul. Sua trajetória inclui a participação em musicais de sucesso como “Across The Universe”, no qual interpretava clássicos dos Beatles, além de participar de importantes festas e festivais da cidade como COMA, Funn Festival e Na Praia.

“Gosto muito da música Dona Cilu e ela ficou linda na voz da Juliette. Ela é de longe uma das participantes mais fortes, que representa a mulher brasileira. Sou apaixonado pelo nordeste e fiquei emocionado quando a vi cantar. Não pensei duas vezes, fiz o dueto e publiquei nas minhas redes sociais. Fiquei surpreso e bem feliz com a repercussão. Espero que ela veja depois e também goste”, disse Marvyn.