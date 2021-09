Joelma: Namorado, Calypso e novos projetos!

O primeiro bate papo da coluna Camarote é com a cantora Joelma, que contou sobre seu novo trabalho e projetos e o “sim!” à turnê Calypso

Olá gente! É com muita alegria que estreio hoje minha coluna no Jornal de Brasília e, para minha grande honra, a primeira entrevistada é, ninguém menos que Joelma! Espero que gostem e divirtam-se no meu Camarote!

Com 28 anos de carreira, mais de 22 milhões de discos vendidos, 10 milhões de seguidores nas redes sociais, indicações a prêmios nacionais e internacionais, Joelma não para de inovar. Ela lançou na última quinta, dia 23, uma surpresa para seus fãs: a primeira composição de sua carreira no ritmo calypso chamada “Sim”. Disponível em todas as plataformas digitais, a canção faz parte do EP “Isso é Calypso” que mesclará músicas dançantes e românticas.

E não para por aí. Além da música, ela preparou um videoclipe super especial, que já está disponível no canal oficial do YouTube. No roteiro do clipe, dirigido e roteirizado pela Joelma em parceria com Ricardo Lago da produtora Dronando Filmes, ela interpreta uma personagem que está em busca do amor e que coloca em dúvida se esse sentimento é real ou ilusão. Ao esbarrar com um homem no parque, ela acaba encontrando nele a parte que estava faltando em sua vida e, a partir daí, eles encenam cenas românticas que culminam num casamento e numa grande festa no final com dança no estilo flash mob.

Gravado no Quinta da Cantareira, espaço de eventos localizado na Serra da Cantareira, em São Paulo, as cenas são cinematográficas e trazem grandes surpresas para os espectadores, entre elas, a participação especial do namorado Ewerton Martin.

Joelma e Ewerton Martin. Foto: Divulgação

Joelma. Foto: Divulgação

Confira o bate papo com Joelma

Bruninho Afonso: A música “Sim” é sua primeira composição, qual a mensagem você quer passar com a canção?

Joelma: Essa música “Sim” é um presente de Deus pra mim. Quando comecei a escrever, eu queria passar uma mensagem de amor, algo que o mundo e as pessoas estão precisando muito. Elas não podem parar de acreditar no amor verdadeiro e no sentimento. E, quando pensamos no roteiro do clipe, quisemos transmitir tudo isso por meio de um casamento repleto de alegria e encontros inesperados. Espero muito que vocês gostem, foi feito com muito coração por mim e toda minha equipe.

Bruninho Afonso: Como foi produzir, dirigir e atuar no clipe?

Joelma: Foi um grande desafio atuar pela primeira vez em um clipe. Estou feliz demais com o resultado.

Bruninho Afonso: Quais seriam os principais capítulos de sua vitoriosa carreira solo?

Joelma: Graças ao papai do céu tenho alguns. Primeiramente Ele, que é tudo e me fortalece todos os dias. Tenho meus fãs que são meus presentes; eles que me motivam todos os dias. Estou há 6 anos na carreira solo e só tenho a agradecer. E, como venho falando, estou na minha melhor fase, tanto pessoal quanto profissional. Tô feliz demais.

Bruninho Afonso: O que você considera ser a chave para o sucesso?

Joelma: Fazer tudo com amor, com vontade e com papai do céu guiando.

Bruninho Afonso: O que você julga ser mais importante na música?

Joelma: Você ter a sua verdade, levar alegria e felicidade pra quem tá ouvindo. Ah, é bom demais.

Bruninho Afonso: Como será a turnê Calypso?

Joelma: Estou preparando junto com minha equipe, banda e balé uma turnê a partir de março de 2022. Ela vai se chamar “Isso é Calypso” e no repertório vou colocar os grandes sucessos que marcaram minha carreira, além das novas músicas, etc! Tô muito ansiosa mas não posso dar spoiler (risos)!

A coluna deseja sorte e muito amor, Joelma!

Assista o clipe agora:

