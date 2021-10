“O amor exagerado não é bom” afirmam César Menotti e Fabiano que lançam DVD de pop e sertanejo

O projeto de César Menotti e Fabiano tem versão inédita do clássico ‘Exagerado’ de Cazuza no timbre raíz da dupla

São mais de 20 anos de carreira inovando na música sertaneja, César Menotti e Fabiano lançaram hoje, 1 de outubro, o DVD “Menotti’s Pop” com releituras de clássicos pop/rock misturados com o tom country dos irmãos. Disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube.

Diferente de tudo o que já produziram, o projeto dividido em dois volumes carrega, entre suas 16 faixas, “Um beijo Pra Me Enlouquecer” de Rick e Renner, “Exagerado” de Cazuza e “Proibida pra Mim” do eterno Chorão. Gravado em julho deste ano no Espaço Niágara, em Nova Lima – MG, o cenário acompanha a produção inédita e mostra a versatilidade e capacidade da dupla se reinventar em tudo que se dispõe a fazer.

Em bate papo com a coluna, a dupla conta como foi o processo de seleção de repertório, volta aos shows e se já tiveram um amor exagerado.

Bruninho Afonso: Após mais de 20 anos de carreira sempre trazendo inovações para a música sertaneja, como surgiu a ideia de unir o pop/rock com sertanejo?

César Menotti e Fabiano: Nós tivemos a ideia de fazer um projeto chamado “Menotti’s Pop”, misturando as músicas que escutamos durante a nossa adolescência, que a princípio seria voltado para as redes sociais. Mas, ficou tão grandioso que nós decidimos lançar de maneira mais profissional.

Bruninho Afonso: Como foi o processo de seleção do repertório?

César Menotti e Fabiano: Além da dupla, nós consultamos produtores, amigos e pessoas próximas para entender o que todos ouviam, porque o pop/rock esteve muito presente na nossa adolescência.

Bruninho Afonso: “Exagerado” foi a música faixa-título do primeiro álbum solo do Cazuza. Qual é a responsabilidade de regravar esse clássico?

César Menotti e Fabiano: “Exagerado” é uma música tão boa e tão bem escrita que a gente não sente o peso de responsabilidade, porque é uma música de entrega fácil. É unânime que todos gostam dessa música, é uma obra de arte.

Bruninho Afonso: Vocês já tiveram um amor exagerado?

César Menotti e Fabiano: Claro, nós já tivemos um amor exagerado que eu te falo que não é bom, porque o exagero está sempre a um passo da frustração.

Bruninho Afonso: César Menotti e Fabiano estão preparados para o retorno dos shows? “Menotti’s Pop” vai virar turnê?

César Menotti e Fabiano: Estamos muito preparados! “Menotti’s Pop” a princípio fica como um quadro dentro do nosso show, mas, se houver a demanda dos contratantes e, principalmente do público, com certeza virará um show.