“Hoje eu vivo muito feliz com minhas escolhas” diz Angélica

Em entrevista exclusiva à coluna, a apresentadora Angélica fala sobre astrologia, sua saída da TV Globo e sua estreia na HBO

O colunista está emocionado! Eu acompanho a carreira de uma das maiores apresentadoras do Brasil desde a TV Manchete; e bater um papo com ela nesse momento de sua carreira é uma felicidade!

Angélica vai estrear ainda este ano o Talk show Jornada Astral, exibido pela HBO Max. A estrela declara estar muito feliz, considera que a saída da TV Globo “não foi radical” e que é fã de astrologia.

Saiba tudo do Jornada Astral nesse bate papo gostoso.

Bruninho Afonso: Qual o sentimento de poder estar à frente do Jornada Astral, da HBO?

Angélica: Na verdade o Jornada Astral tem muito a ver comigo, um projeto que quando chegou pra mim, eu fiquei muito feliz de poder falar desse assunto que eu gosto, acredito e fazendo uma coisa que eu gosto muito que é entrevistar. Fiquei muito satisfeita em ser o meu primeiro projeto com a HBO.

Bruninho Afonso: Como você está lidando com mudanças tão radicais em sua carreira profissional?

Angélica: Eu não considero radical, as coisas foram acontecendo, o caminho foi sendo esse mesmo, não foi nada de uma hora pra outra.

A minha saída da TV Globo vêm acontecendo desde 2018/19, nada foi radical, foi tudo sendo construído, pensado e eu acho que assim que as coisas tem que ser mesmo, nem acredito em coisas radicais não.

Angélica. Foto: Laura Campanella

Bruninho Afonso: Do que se trata o programa e como irá funcionar?

Angélica: É um Talkshow que usa a astrologia como recorte para aprofundar na vida das pessoas, relembrar momentos. Fala do passado, presente e futuro das celebridades, e por ter astrologia na conversa, não fica uma entrevista e sim um bate papo mesmo, falando sobre a pessoa, características e nuances do signo. Teremos três momentos de passado, presente e futuro com duas celebridades em cada signo, serão 12 episódios, 12 signos.

Tem momentos divertidos, emocionantes, expectativa e tem de tudo, é muito gostoso.

Bruninho Afonso: Sabemos que já está na TV desde os 12 anos. Quais suas expectativas com essa novidade?

Angélica: Hoje eu vivo muito feliz com tudo que eu estou fazendo, com minhas escolhas; e o fato de ter começado na TV com 12 anos de idade, me dá muita segurança para a minhas decisões hoje, vivenciar mudanças. Eu tô feliz com essa novidade, nada é por acaso e os resultados vão acontecendo.

Bruninho Afonso: Como lida com a astrologia?

Angélica: Eu lido de uma forma muito intensa, nem sabia que eu era tão fã de astrologia, aí fui descobrir depois com esse programa que eu sempre fiz mapa astral, acabei percebendo isso; meus 3 filhos quando nasceram eu fiz o mapa astral deles. Astrologia sempre esteve presente na minha vida, então não foi coincidência; quer dizer, acaba que eu apresentar esse programa tem um lado muito positivo, pois é uma coisa que eu sempre gostei.