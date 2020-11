Saiba mais sobre a arquitetura do Café de La Musique Brasília, assinado pelo escritório Imã Brands

PUBLICIDADE

Prestes a inaugurar na capital do Brasil, o Café de La Musique vem gerando muitas expectativas no público brasiliense e nos amantes do entretenimento e gastronomia. A partir desta semana, a casa começará a revelar alguns de seus detalhes, a começar pela arquitetura do espaço, referências e inspirações.

“Esperamos trazer algo que represente nosso país, que é referência mundial pelas suas matas, contendo uma diversidade incrível de fauna e de flora. O que posso dizer é que teremos um espaço que vai unir a natureza, história e gastronomia em ambientes e espaços únicos”, antecipa Gustavo Gomes, sócio do Café de La Musique Brasília.

A 18° operação do Café de La Musique no Brasil, e a primeira na região Centro-Oeste, vai apresentar para o público um novo conceito da marca, inédito até o momento. Ocupando um espaço de 1800m², a arquitetura e o design do Café são assinados pelo escritório paulista Imã Brands, das irmãs Vick e Bárbara Bacchi.

“Já trabalhamos com o Café de La Musique há bastante tempo, e desde o ínicio desse ano, nós já estávamos engajadas na criação de um novo conceito para os espaços do Café, ao lado dos donos da marca. A priori, iríamos começar a implantar somente em 2021, contudo, com esse convite mais do que especial para fazermos toda a arquitetura e decoração da casa em Brasília, vamos ter a oportunidade de lançar esse novo conceito ainda este ano, e isso nos deixou muito felizes!”, revela Bárbara Bacchi.

Um novo conceito

A proposta deste novo conceito é trazer uma reformulação da identidade dos espaços do Café de La Musique, que há 15 anos vem entretendo o público. Segundo as irmãs, o projeto que foi desenhado trará toda uma brasilidade nos ambientes, a partir de um aprofundamento das riquezas culturais brasileiras, trazendo bastante referências dos povos indígenas e nordestinos, e fazendo com que esse novo espaço seja completamente a cara do Brasil e totalmente cosmopolita.

“Como inspirações, além de toda parte cultural que já citamos, estamos trazendo referências da nossa Floresta Amazônica e Mata Atlântica, utilizando a biofilia, que é trazer todo esse conceito de mata para dentro do nosso projeto, para trazer oxigênio e vida. Também estamos privilegiando os materiais naturais como pedras, couro e palha. Na decoração, muito artesanato indígena e nordestino, além de uma iluminação quente que lembra o pôr-do-sol, e que promete deixar o ambiente ainda mais incrível. O público pode esperar algo bem brasileiro, tropical e atemporal. Tenho certeza de que todos vão se identificar muito com essa arquitetura brasileira”, revela Vick Bacchi.

Sobre a Imã Brands

A Imã Brands é um escritório inovador que faz um trabalho 360 e foi criado pelas irmãs Vick e Bárbara Bacchi, que desenvolve projetos exclusivos para gastronomia, entretenimento, hotelaria, entre outros segmentos, tendo como foco oferecer para o cliente uma experiência única e imersiva de design, espaço, conteúdo de marca para o cliente e para o público.

Há nove anos no mercado, as irmãs já desenvolveram projetos para mais de 40 marcas e negócios, e atuou para marcas nacionais e internacionais como o grupo LVMH e Pernod Ricard, além de projetos únicos para renomados chefs de cozinha como Érick Jacquin, Lucas Corazza e Carlos Bertolazzi.

As irmãs já faturaram diversos prêmios durante a carreira, com destaque para melhor design de ambiente comercial (Brasil Design Awards 2019), Novidade do ano fresh live market (Prêmio Top View 2018), melhor projeto gastronômico do ano (Prêmio Bom Gourmet 2018).

Sobre o Café de La Musique

Uma celebração à vida entre música, gastronomia requintada, amigos, drinks e, por que não um Café? Foi com esse pensamento que, em 2005, no estado de São Paulo, o empresário Álvaro Garnero lançou, nos moldes dos mais badalados clubs do mundo, o primeiro Dining Club do país. Eis que nasceu o Café de La Musique.

Rapidamente, a casa se tornou um sucesso de público e, no ano seguinte, em 2006, expandiu suas operações para Florianópolis, tornando-se o Beach Club mais famoso do Brasil. Desde então, tem sido reconhecido no segmento de entretenimento de alto padrão e contribuído com o desenvolvimento dos mercados de moda, música, gastronomia e luxo no Brasil.

Atualmente, o Café de La Musique tem 17 operações espalhadas pelo Brasil, sendo 11 na região sudeste: seis em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, duas no Espírito Santo, e uma em Minas Gerais; duas na região sul do país: uma em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul; e três no nordeste: Alagoas, Ceará e Piauí; e uma no Norte: Tocantins. Além, é claro, da unidade de Brasília que será a 18°.