Caetano Veloso exige saber onde estão Bruno Araújo e Dom Phillips em show

O cantor Caetano Veloso exigiu saber onde estão o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, desaparecidos na floresta amazônica desde domingo (5). A manifestação do artista aconteceu durante um show nesta quarta-feira (8), no Rio de Janeiro, pela turnê de seu novo álbum “Meu Coco”.

“Nós precisamos saber, exigimos que se descubra onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips”, afirmou o cantor no palco, ao que foi aplaudido pelos fãs.

. @caetanoveloso ao vivo em seu show hoje no #RioDeJaneiro: Nós precisamos saber e exigimos que se descubra onde estão o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, desaparecidos desde o último domingo. As buscas precisam ser intensificadas!



Colaborador do jornal britânico The Guardian, Phillips mora no Brasil há mais de dez anos e trabalha em um livro sobre conflitos em terras indígenas. Pereira é um dos indigenistas mais experientes do Brasil, conhece a Amazônia e faz parte da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a organização que soou o alarme sobre o desaparecimento dos dois.

O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian

Eles foram vistos pela última vez na comunidade de São Rafael, na região do Vale do Javari. O desaparecimento tem mobilizado as redes sociais. De jornalistas como o editor do The Guardian Jonathan Watts até políticos como o ex-presidente Lula têm feito publicações cobrando as autoridades por respostas.

As Forças Armadas e polícia do Amazonas seguem nas buscas pelos desaparecidos. Mas o governo brasileiro tem sofrido críticas pela lentidão em prol dos esforços de busca e resgate.

Após uma nota do Exército sobre o caso —na qual afirmarva estar em ‘condições de cumprir missão’, mas que aguardava ‘acionamento por parte do Escalão Superior’— causar revolta, a Justiça Federal determinou que o governo Bolsonaro efetive imediatamente a disponibilização de helicópteros, embarcações e equipes de buscas, seja da Polícia Federal, seja das forças de segurança ou das Forças Armadas, para localizar Pereira e Phillips.