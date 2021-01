BTS e brasileiros na lista dos homens mais bonitos de 2020

PUBLICIDADE

São milhares de fãs ao redor do mundo, votando incansavelmente pelo Twitter, usando uma hashtag específica. Assim foi definido o ranking dos rostos masculinos mais bonitos de 2020. Os eleitos foram selecionados de vários países, desde a Coréia até o Brasil.

Representando o Brasil, os eleitos foram Daniel Matsunaga que é ator, modelo e jogador de futebol e atualmente segue carreira nas Filipinas e o também modelo Marlon Teixeira natural de Itajaí, mas reside em Nova York devido o trabalho. Ambos ocuparam a 49º e 75º posição respectivamente.

Os ARMY’S, como são conhecido os fãs do BTS, não deixaram seus ídolos pra trás, e trataram de colocar 4 dos 7 integrantes do grupo no ranking, que são selecionados por uma empresa especializada no assunto.

Kim Tae-hyung, conhecido como V, e Jungkook, do grupo BTS, ocupam o segundo e o quarto lugar, respectivamente. E na 17º posição está ocupada por Jimin e Jin na 39º posição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja algumas curiosidades sobre a vida pessoal dos vencedores.

Felix Kjellberg, 1º lugar

Mais conhecido como PewDiePie, o youtuber Felix Kjellberg iniciou sua carreira em 2010, com comentários sobre situações cotidianas e jogos de videogame, ele conta que começou a produção dos vídeos por estar entediado. Felix também revela que antes do sucesso, vendia cachorro-quente para se sustentar e vivia de empréstimos estudantis. Em 2017, o youtuber se envolveu com uma polêmica ao fazer uma piada antissemita, o que ocasionou a perda de uma série de contratos, inclusive com a Disney. Atualmente é casado com a influenciadora digital italiana Marzia Bisogning.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

V, do BTS, 2º lugar

Kim Tae-hyung ou apenas V, também é apelidado como Mong, que significa “aquele que sonha”, em coreano. O nome artistico, se deu porque a letra V, representa vitória. O cantor tem 25 anos, é solteiro e sonha em ter 3 filhos, uma menina e dois meninos. Um dos desejos dele é deixar a barba crescer, mas acha que as fãs não gostariam.

Chris Hemsworth, 3º lugar

Com 1,90 de altura, o ator australiano conhecido por seu papel em Thor, atualmente está com 37 anos e é casado com a também atriz, Elsa Pataky. Os dois estão juntos desde 2010 e tem 3 filhos: India Rose de 10 anos e os gêmeos Tristan e Sasha de 6 anos. Chris Hemsworth conta que aprendeu surfar quando jovem, e hoje, o surfe é um dos seus passatempos favoritos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jungkook, do BTS, 4º lugar

O lema de Jungkook é: “Viver sem paixão é como estar morto”. O coreanos tem uma cicatriz em seu rosto, causada por uma briga com seu irmão, Jeon Junghyun, por causa de videogame. Um dos seus hobbies é editar vídeos, e alguns vídeos já foram produzidos sobre suas viagens. Jungkook é apaixonado por animais e tem um cachorro chamado Nuvem.

Henry Cavill, 5º lugar

O astro de Superman, Henry Cavill está em ótima forma, mas não foi sempre assim. O ator revela que sofria com a balança na infância e que sofria bullying por ser gordinho, mas sua paixão por Rugby o incentivou a praticar esportes, o que melhorou seu condicionamento físico. Mas além do rostinho bonito e popular, Henry é fluente em 4 línguas: inglês, francês, espanhol e italiano. E também um grande fã de coisas relacionadas ao Egito Antigo e mitologia grega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Veja mais!

Jimin, do BTS, 17º lugar

Faixa preta em Taekwondo, Jimin praticava dança moderna antes de entrar para o BTS. O cantor já levou 8 pontos no olho direito quando criança ao cair de cara em um vaso. Ele é considerado o membro mais carinhoso pelo grupo, além de muito sensível.

Jin, do BTS, 39º lugar

Jin gosta de rosa e coleciona fotos instantâneas dele mesmo, que diz só mostrá-las aos seus filhos futuramente. Sabe tocar violão e piano. Seu lema é: “Vamos viver livres”. Quando está envergonhado, suas orelhas ficam vermelhas (que fofo). Quando criança, seu sonho era ser detetive.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marlon Teixeira, 49º lugar

Marlon Teixeira nasceu em Itajaí, mas foi criado em Balneário Camboriú. Devido o trabalho, o modelo teve que ir morar em Nova York, e voar frequentemente a Milão e Paris. Apaixonado por surfe desde a infância, Marlon revela que se é com os pés na areia que se sente em casa. Em seu tempo livre, o modelo gosta de ler biografias e livros de autoajuda, mas também lê romances. Aos 29 anos, ele pensa em fazer faculdade de Arquitetura ou Gastronomia.