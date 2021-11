Brasília ganhará nova casa de shows em dezembro

A inauguração da Worlld Brasília será no próximo dia 03 e conta com apresentação de Felipe Araújo

Brasília será palco para a inauguração de mais uma renomada casa de shows, e que promete trazer o melhor entretenimento para o brasiliense nos próximos meses. Com data marcada para a inauguração no próximo dia 03 de dezembro, a Worlld Brasília será a nova proposta de casa de shows para quem gosta de sertanejo, house, funk, e todos os estilos musicais. A inauguração conta com a apresentação do sertanejo Felipe Araújo, a partir das 20h, e tem ingressos a partir de R$50.

O local que fica localizado no SIA trecho 3, terá capacidade para três mil pessoas. Pensando na melhor comodidade para os convidados, a casa conta com um espaço contendo três ambientes, elevador, acessibilidade e foi projetado pela Lazzeri Arquitetura. “Procuramos integrar áreas externas para possibilitar grande fluidez ao longo de todo o local, além de contribuir para uma maior ventilação e acessibilidade aos ambientes”, declaram os arquitetos Ednilson Lazzeri e Bruna Dall’Agnol.

Felipe Araújo

Além disso, o espaço principal da casa conta com mais de 1500 metros quadrados, onde ficarão concentrados o palco, dois bares, 14 lounges com capacidade para 10 pessoas, cada um, e também uma pista de dança.

De acordo com a assessoria de imprensa do entretenimento, há uma grande expectativa com essa novidade, pois Brasília precisa de inovação quando se trata de baladas. “Para terem ideia, os organizadores já têm uma programação nacional fechada até janeiro”, explica o assessor Bruninho Afonso. Cantores como Lauana Prado, Os Parazim, Japinha do Conde, George Henrique e Rodrigo, Diego e Arnaldo e também Guilherme e Benuto, se apresentarão na casa.

Levando em conta que a Pandemia ainda não chegou ao fim, vale ressaltar que a equipe do Worlld Brasília seguirá todos os protocolos de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Governo do Distrito Federal (GDF), contando com a utilização de máscaras e álcool em gel no local.

Serviço

Data: 03 de Dezembro

Hora: 20h

Local: SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145 Em frente a Distribuidora da Petrobras

Ingressos: A partir de R$50

Vendas on-line: https://furandoafila.com.br/evento/1820/FELIPE_ARAJO

Mais informações: (61) 98383-3939

Instagram: @worlldbrasilia