Bolovo, clássico dos bares, desafia participantes do MasterChef

A prova causou a eliminação da médica veterinária Larissa, no episódio desta terça (7) do MasterChef Brasil (Band)

Clássico dos bares, o bolovo, bolinho de carne recheado com ovo, empanado e frito, causou a eliminação da médica veterinária Larissa, 24, no episódio desta terça (7) do MasterChef Brasil (Band).

Nervosa na reta final da prova, ela apresentou um petisco com o ovo fora do ponto e desmanchando.

A cozinheira amadora contou que teve um “apagão” nos minutos finais da prova e não conseguiu raciocinar direito. “A carne não grudava no ovo e eu não sabia o motivo”, disse. “Senti que daria ruim”.

E deu mesmo. A disputa terminou para a veterinária, que chamou o MasterChef de uma das experiências mais fortes de sua vida.

O melhor bolovo da noite foi o de Melina, vencedora da prova de eliminação pela terceira vez consecutiva. O salgado que ela apresentou aos jurados estava com tempero e ponto considerados perfeitos.

Na prova da semana anterior, dos invólucros naturais, ela preparou um bem-sucedido pargo na folha de bananeira com creme de milho e ervilha.

Agora fora do reality, Larissa pretende comprar livros de gastronomia e estudar.

O episódio também foi marcado por um leilão de sobremesas, com opções apetitosas: pão de mel, brownie, pudim, rabanada, churros, quindim e outras receitas.

O melhor doce da noite foi o pudim preparado por Edleide. Sem furinho e tecnicamente perfeito, o doce foi elogiado pelos chefs.