Blake Lively mostra detalhes do look para festa pré-Met Gala

A artista mostrou em suas redes sociais os bastidores da arrumação para a festa; Ela ainda agradeceu ao estilista pelo look

A atriz Blake Lively, 34, compartilhou com seus seguidores do Instagram os bastidores de sua preparação e seu vestido para a festa pré-Met Gala. “Vamos de volta para a festa da ‘noite anterior’. Uma pequena dica do que está por vir”, começou ela, colocando um emoji da Estátua da Liberdade.

“Graças a Thom Browne”, continuou a artista, agradecendo ao estilista pelo look. Nas fotos a atriz aparece com um vestido de paetês justo no corpo, de um ombro só dividido com um terno cinza sem mangas. Na sequência de registros, é possível ver mais detalhes do vestido.

“Sim, eu tirei isso no temporizador [da câmera do celular] porque todo mundo estava dormindo quando cheguei em casa às 9 [horas]. Desculpe, vestido. Você merecia coisa melhor”, completou a estrela de “Gossip Girl”. A publicação já tem mais de 2,6 milhões de curtidas.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a escolha da roupa para a festa que antecedeu o evento. “Você arrasou”, escreveu um. “Maravilhosa”, elogiou outro. “Você deveria ser encarregada de cuidar dos temas do Met Gala”, pontuou uma terceira.

Lively foi um dos grandes destaques do baile Met Gala, que aconteceu na última segunda-feira (2). A atriz chamou a atenção de todos ao chegar com um Versace que apresentava um cauda reversível. Ela impressionou a todos ao usar um vestido com cores quente que, ao ser desmontado, se transformava em um look quase todo azul.