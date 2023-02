Tina, Cezar Black e Gabriel Santana disputam o terceiro paredão do ‘BBB 23’

Em seguida, a biomédica Paula, dona do Poder Curinga da semana, teve de escolher entre Gabriel e Domitila

O terceiro paredão do “Big Brother Brasil 23” foi formado, ao vivo, na noite deste domingo, 5. Tina, Cezar Black e Gabriel Santana estão na berlinda. A noite começou com o anúncio da decisão do Anjo, o educador físico Cristian. Ele escolheu imunizar a jogadora de vôlei Key. “É uma pessoa que antes a gente não conseguia conversar, mas a gente se aproximou muito e quero protegê-la”, justificou.

Em seguida, a biomédica Paula, dona do Poder Curinga da semana, teve de escolher entre Gabriel e Domitila – pré-indicados ao paredão por Tina, que atendeu ao Big Fone nesta semana -, qual dos dois salvaria da berlinda. Ela optou por salvar a modelo.

O líder da semana, Gustavo Cowboy, indicou Tina para o paredão. “É por afinidade mesmo, gosto de todo mundo, converso com todo mundo aqui, nem com ela eu tenho briga, mas é a única pessoa que eu converso menos aqui na casa”, falou. Ele também acrescentou que a decisão foi tomada antes de ela atender ao Big Fone.

No confessionário, o enfermeiro Cezar Black foi o mais votado. Para fechar a dinâmica da noite, coube a Gabriel Santana escolher mais uma pessoa da casa para a berlinda. Ele optou pela médica Amanda. “Ela não era uma das minhas primeiras opções de voto, mas isso foi decidido entre o grupo, entre as nossas prioridades de paredão para a semana”, disse o ator.

Coube a Amanda, Gabriel e Cezar Black a disputa da prova Bate e Volta. O baiano foi o primeiro eliminado e Amanda levou a melhor Agora, o público precisa votar em quem quer ver fora do “BBB 23”: Tina, Cezar ou Gabriel Santana. A decisão será anunciada na edição desta terça-feira, dia 7.

