Tadeu Schmidt celebra final do BBB 22 e se diz ‘realizado’

O apresentador arrancou diversos elogios ao longo da edição; o público chegou a brincar afirmando que Tadeu era o verdadeiro campeão

Tadeu Schmidt, 47, fez uma publicação para homenagear os finalistas do Big Brother Brasil 22 (Globo) e celebrar sua estreia no comando do reality. “Um dia inesquecível! Um dos dias mais felizes da minha vida! A maior sensação de missão cumprida que eu já senti”, escreveu.

Nas fotos, ele aparece ao lado de Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva. Na legenda, ele demonstrou toda a emoção de estar a frente do programa. “Foram os 100 dias mais intensos, que mais exigiram de mim e mais me trouxeram realização! E fechamos com uma noite histórica! Com a maior votação de uma final de BBB em todos os tempos”, completou.

Na sequência, ele escreveu mensagens para cada um dos finalistas parabenizando pela trajetória na edição. “Viva! Sejam felizes e viva o BBB 22”, finalizou. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o apresentador. “Você foi um sucesso”, escreveu um. “O campeão do BBB foi você”, pontuou outro. “Você é gigante”, disse ainda um terceiro.

Em sua estreia no BBB, Schmidt conquistou as celebridades com seus discursos emocionados e jeito carismático. “Meu amigo, você está brilhando muito”, disse o apresentador Marcos Mion, em dia de final do BBB 22. “Que energia boa você está trazendo para a gente”;

“O vencedor é o Tadeu e acabou”, declarou o youtuber e empresário Felipe Neto. Colega do jornalista na Globo, a apresentadora Fátima Bernardes contou que sempre gostou de ver Schmidt em ação e disse que ele é divertido, inteligente, educado e bem informado. “Não tinha como dar errado”, concluiu.