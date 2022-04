Tadeu brinca ao apertar botão de desistência, mas garante presença no BBB 23

O apresentador, que foi super elogiado pelo público, afirmou que a possibilidade dele desistir do Big Brother Brasil é zero

Tadeu Schmidt, um dos nomes mais elogiados da temporada, confirmou no final da edição do “Dia 101” que estará de volta para o BBB 23

De dentro da casa mais vigiada do Brasil, o apresentador fez uma brincadeira com o elenco, e apertou o tão temido botão de desistência que ficava na sala. Ele afirmou que era hora de ir embora e pressionou sem medo o botão, sob os protestos dos participantes da temporada.

Já no estúdio, ele deixou claro que tudo não passava de uma brincadeira e que estaria de volta no ano seguinte.

“Eu nem precisava dizer, mas que fique claro que apertar o botão foi uma brincadeira, a possibilidade de eu desistir do BBB é zero. Foi muito bom ter a companhia de vocês, a gente se vê no BBB 23”, afirmou o apresentador.