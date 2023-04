Ricardo e Larissa estão no 17º paredão do ‘BBB 23’

Mal acabou o paredão e o game do BBB 23 ganhou uma nova líder. Quem levou a coroa da vez foi a atriz Bruna Griphao

Após a 16ª eliminação do Big Brother Brasil 23, quem deixou a casa foi Domitila, com 59,94% de votos. A modelo disputava a berlinda com a educadora física Larissa, que recebeu 39,35% dos votos, e com a médica Amanda, que teve 0,71%.

Mal acabou o paredão e o game do BBB 23 ganhou uma nova líder. Quem levou a coroa da vez foi a atriz Bruna Griphao, que chamou a amiga Larissa para o VIP. Logo na hora da votação, indicou Ricardo para o novo paredão. “Não tem muito mistério, hoje eu indicar o Facinho. Ele não joga com a gente, apesar de ser alguém com quem tenho muito carinho, apesar de ter coisas que discordo, mas hoje só tenho essa opção e é isso”, justificou a atriz.

Durante a votação, a casa indicou a educadora física Larissa, que recebeu votos de Aline Wirley, Amanda e de Ricardo. Por sua vez, Larissa indicou Wirley.

Ricardo defende permanência no jogo

“E aí, Brasil, que ironia, né? Decidi jogar sozinho e hoje estou aqui sozinho. Seguinte, na minha vida foi desse jeito, sempre quis minhas coisas, batalhei sozinho e muitas pessoas me ajudaram assim foi minha trajetória aqui. Eu uso uma frase na minha vida que é: ‘viva como todo mundo, mas seja como ninguém’. . Eu nesse Big Brother tenho certeza que fui como ninguém… Por favor me ajudem!”

Larissa também teve sua vez

“Então, Brasil, eu dei o meu melhor aqui, desde a hora que eu entrei, estou vivendo o meu sonho, igual vocês estão aí deitados na cama de vocês, no sofá de vocês, eu já me imaginei muito aqui dentro, fazendo o que estou fazendo agora. Eu conto com vocês. Votem muito e deixem nós quatro ficarmos aqui”.

Top 5

Apesar das votações e do momento tenso da nova formação de paredão, os cinco últimos participantes comemoraram muito por estarem tão perto da final. O brother e as sisters até pularam na piscina.

