Quem chegou na reta final do BBB 25 sem passar pelo Castigo do Monstro?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A contagem regressiva para a final do BBB 25 (Gobo) já começou. Dois brothers, dos seis que restam na casa, chegaram à reta final sem participarem do Castigo do Monstro.

Dois dos brothers que restam na casa não foram escolhidos por ninguém para serem castigados. São eles Delma e João Pedro.

Por outro lado, dois dos brothers que seguem na casa já foram escolhidos duas vezes para os desafios:

Diego Hypolito e Vitória Strada. Guilherme e Renata foram escolhidos uma única vez.

Relembre:



18/01: os Anjos Gabriel e Maike escolhem Diego e Daniele Hypolito para o Castigo do Monstro.

25/01: os Anjos Diego e Daniele Hypolito escolhem Gabriel e Maike para o Castigo do Monstro.

01/02: os Anjos Aline e Vinícius escolhem Mateus e Vitória Strada para o Castigo do Monstro.

01/03: o Anjo Vinícius escolhe Maike e Vilma para o Castigo do Monstro.

2/03: o Anjo João Gabriel escolhe Guilherme para o Castigo do Monstro.

28/03: o Anjo João Pedro escolhe Vitória para o Castigo do Monstro.

04/04: o Anjo João Gabriel escolhe Diego para o Castigo do Monstro.

11/04: o Anjo Vinícius escolhe Renata para o Castigo do Monstro.