MC Guimê aconselha Bruna sobre palavrões no BBB 23

Após a atriz sugerir que tinha falado mal na dinâmica, o cantor apontou que a aliada deveria evitar falar palavrões no programa ao vivo

São Paulo – SP

Em conversa na área externa, MC Guimê e Bruna Griphao analisaram o Jogo da Discórdia do BBBB 23. Em seguida, após a atriz sugerir que tinha falado mal na dinâmica, o cantor apontou que a aliada deveria evitar falar palavrões no programa ao vivo.

Bruna: “Achei que eu falei mal hoje.”

MC Guimê: “Não, só os palavrões que você tem que maneira.”

Bruna: “Mas eu não falei.”

MC Guimê: “No ao vivo. Primeiro você falou ‘lambendo o c*’, ‘cheirando o c*’. Então, primeiro, você falou, você mandou todo mundo tomar no c*, aí, depois, você pegou e falou ‘cheirando o c*’ logo no púlpito.”