Madrugada do ‘BBB 23’ tem festa, segredo de Fred Nicácio revelado e ciúmes de Key

Outro destaque é que, finalmente, Amanda e Cara de Sapato descobriram o que Fred Nicácio ouviu sobre eles no quarto secreto

A madrugada desta quinta-feira, 9, no programa Big Brother Brasil 23, foi marcada pela festa do líder Gustavo. A celebração foi marcada por conversas sobre estratégias e até sobre o fim da aliança do quarto deserto.

Outro destaque é que, finalmente, Amanda e Cara de Sapato descobriram o que Fred Nicácio ouviu sobre eles no quarto secreto. O segredo do médico foi revelado por seu, até então, aliado, Christian.

Além disso, Key voltou a comentar sobre Larissa e disse sentir ciúmes de Gustavo com a sister e Bruna.

Fim de alianças

Na festa, Bruna e Guimê comentam sobre o distanciamento entre os integrantes do grupo do quarto deserto. O funkeiro mencionou uma conversa que teve com Sarah Aline: “Eu falei que tem coisas que a gente não concorda do nosso grupo. Não falei de ex-grupo, de grupo. Só falei pra ela que aqui é um jogo individual, e que ela podia se sentir confortável comigo se ela quisesse trocar qualquer ideia.”

Então, Bruna rebateu: “Todo mundo já sabe que o grupo acabou.”

Christian entrega Fred Nicácio

Em um Jogo da Discórdia, Fred Nicácio disse para Bruna que ela deveria se atentar com seus aliados, pois, enquanto ele esteve no Quarto Secreto, ele revelou ter ouvido uma conversa entre Amanda e Cara de Sapato que, segundo ele, era comprometedora.

Na mesma dinâmica, o lutador pediu que o médico revelasse para todos o que ele ouviu, porém, Fred se negou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de muitos dias de mistério, Christian, que, a princípio, é aliado do brother, revelou para os dois o que era o tal segredo: “Era que vocês iam trocar de quarto. Não fala para ninguém. Tu acha isso certo?”. Amanda riu ao entender e comentou: “Fazer aquele auê todo por isso?”

Sapato não entendeu e Cristian detalhou: “Vocês estavam comentando que ia mudar de quarto, quando a Bruna chegou, vocês trocaram de assunto. E aí ele [Nicácio] falou que era jogo”. Amanda, então, retrucou: “A gente ia trocar de quarto por espaço”.

Ciúmes de Key

Depois de insultar Larissa em uma conversa com Fred Nicácio, o que gerou grande repercussão negativa fora da casa, Key voltou a comentar sobre a relação da sister com Gustavo.

A atleta reclamou da aproximação entre os dois, que foi apontada pelo médico. Key disse também se incomodar com a aproximação de seu affair com Bruna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre Larissa, Fred disse: “Ele tava dançando e ela: ‘Pega um shotinho’. E deu na boquinha dele. E eu só olhando.”

Então, Key respondeu: “Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele (…) Não vejo ela fazendo isso com todo mundo, só com ele.”

Fred ainda reflete sobre discurso de Tadeu

Na eliminação de Tina, Tadeu Schmidt fez um discurso mencionando que havia sargentos e um exército na casa. Em conversa com Guimê, Fred revelou estar preocupado com isso.

O influenciador desabafou que teme estar sendo visto fora da casa como um vilão no jogo. “Na hora de olhar nossa patente, a gente sabe. Não larguei minha carreira, meu filho, para ser sargento de exército do mal nenhum”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo