Lucas Henrique Ferreira, capoeirista, é confirmado no BBB 24

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) –

Lucas Henrique Ferreira, o Buda, é mais um brother da 24ª edição do Big Brother Brasil. O mestre de Educação Física entrou no reality após ser eleito do “puxadinho” da atração pela votação dos 18 primeiros moradores da casa.

Morador de Bonsucesso, zona norte do Rio, ele é cria do Complexo da Maré, caçula de cinco irmãos. Sua mãe, Fátima, era cearense e trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Ela morreu em 2016 e, em 2022, Lucas fez uma tatuagem em sua homenagem com uma música de Emicida, de quem é fã. “Admiro pela forma como ele transforma dor em poesia”.

Marielle Franco é outra inspiração de Lucas, que dirigiu um episódio sobre a vereadora assassinada há quase seis anos em uma série de vídeos curtos para crianças sobre personagens negros com histórico de luta contra o racismo.

“Escolhi Marielle pela sua história de luta pela Maré. Nasci lá e meus dois empregos são lá. Conheço a Maré inteira e sei da luta diária dos moradores. Sou apaixonada pela comunidade”.

Por duas vezes, começou a se inscrever no programa, mas não concluiu a etapa. Esta é a primeira vez que fez a inscrição até o final e deu certo. Com o prêmio do BBB 24, ele pretende ajudar os familiares e quitar o financiamento da casa própria. Lucas é casado com a também professora Camilla e ele são pais de dois cachorros vira-latas: a Iúna e o Dendê.

Vascaíno, ele torce pela Mangueira e um de seus sonhos é desfilar na Marques de Sapucaí. O que mais gosta no corpo é o cabelo, porque é sua identidade, e se fosse mudar algo, mudaria o dedão do pé. “Não gosto. Acho bem esquisito”, observa Lucas que se considera uma pessoa extrovertida e de fácil convívio. “Sou muito quinta série”, afirma.