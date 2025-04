Lexa rebate críticas após lançar música para filha que morreu: ‘estou tentando salvar vidas’

Lexa se pronunciou nesta sexta-feira, 18, sobre a repercussão de Você e Eu, música lançada em homenagem à filha que nasceu prematura no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois. A cantora, que enfrentou uma pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação, usou as redes sociais para agradecer o apoio do público e reforçar o objetivo de ajudar outras mulheres com sua história.

No vídeo publicado, Lexa explicou a escolha das imagens do clipe “O take final é emocionante. Mostrei eu e o Ricardo no hospital porque quis preservar a imagem da minha filha. Ela era a coisa mais linda desse mundo”, afirmou. A cena encerra o videoclipe da canção, que traz mensagens de superação e força.

A cantora também rebateu críticas de quem acha que ela fala demais sobre o tema. “É muito sério o que aconteceu comigo. Por muito tempo, muitas mulheres não sabiam ou não davam o devido valor. Senti que poderia ser uma porta-voz para ajudar outras mulheres”, disse.

Ela contou que decidiu dar entrevistas e se abrir publicamente para que a informação sobre a condição chegue a mais pessoas. “Para que eu ajude de alguma maneira, para que minha dor sirva também para o bem dos outros”, afirmou.

Lexa finalizou com um recado direto: “Não estou nem aí. Estou tentando ajudar a salvar vidas. As pessoas têm tanto tempo para ler sobre coisas medíocres que, infelizmente, coisas sérias passam despercebidas.”

Estadão Conteúdo