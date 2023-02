Key Alves pode ser retirada do ‘BBB 23’ para depor sobre morte de Leandro Lo

No dia 4 de fevereiro, a sister conversava dentro do reality com Antônio Cara de Sapato, também lutador e amigo de Lo

A defesa de Henrique Otávio de Oliveira Velozo, policial militar suspeito de matar Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu, protocolou na segunda-feira, 6, uma petição para que Key Alves, jogadora de vôlei e participante do BBB 23, preste depoimento após ela afirmar ter visto como o lutador morreu.

No dia 4 de fevereiro, a sister conversava dentro do reality com Antônio Cara de Sapato, também lutador e amigo de Lo. “Foi na minha frente, eu vi tudo”, disse a jogadora, que logo em seguida consolou o colega de confinamento após ele cair no choro.

Leandro Lo, por oito vezes campeão mundial de jiu-jítsu, foi assassinado com um tiro, no dia 7 de agosto de 2022, durante um show em uma boate em São Paulo. O principal suspeito é o PM Henrique Otavio Oliveira Velozo.

A audiência para ouvir as testemunhas do caso está marcada para o dia 24 de março deste ano. De acordo com a petição assinada por Claudio Dalledone Jr., advogado do acusado, Key precisa ser ouvida com urgência após a declaração no reality.

“Ela está afirmando em rede nacional que ‘viu tudo’ e que Leandro Lo nada teria feito. Ela é desmentida pela própria assessoria. Agora, ela vai ser chamada em juízo. Temos que aguardar como despachará o juiz de direito”, pontuou Dalledone ao Estadão.

Ele acrescentou que Key pode ser tirada do confinamento, caso ainda não tiver sido eliminada da competição, para prestar os esclarecimentos na audiência marcada. “Nós temos um fato muito grave para ser dirimido pela justiça criminal, que não é brincadeira. As pessoas não podem sair dizendo aquilo que jamais presenciaram e, se por ventura ela vir a faltar com a verdade, ela será processada por falso testemunho”, finalizou.

Por telefone, a defesa de Leandro Lo, representada pelo advogado Adriano Salles Vanni, disse que o depoimento da atleta pode ajudar na resolução do caso e será ouvida como testemunha de juízo. “Não há problema nenhum na intimação para o depoimento de Key Alves. Ela vai falar a verdade”, contou Vanni.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A assessoria de Key Alves não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta matéria. Caso a assessoria da jogadora se manifeste, a matéria será atualizada com o respectivo posicionamento.

Estadão Conteúdo