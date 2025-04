João Gabriel é eliminado no 14º Paredão do ‘BBB 25’

Na reta final do BBB 25, João Gabriel foi eliminado na noite desta terça-feira, 8. Este foi seu primeiro Paredão e ele teve 51,95% dos votos. Diego Hypolito, em seu 5º Paredão, teve 45,76% dos votos e Vitória Strada, que enfrentou a berlinda pela 4ª vez, teve apenas 2,29%. Este foi 14º Paredão do reality, que entrou no modo turbo e chega ao fim em duas semanas. Ao todo, foram 47.194.466 votos.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt começou perguntando se se tratava de uma revanche. Isso porque Daniele Hypolito, eliminada no último domingo, 6, disputou berlinda com João Pedro, irmão gêmeo de João Gabriel. E foi justamente o que aconteceu: dois dias depois de ver sua irmã eliminada por João Pedro, Diego eliminou João Gabriel.

Tadeu ressaltou a amizade de Diego e Vitória, que trouxe mais leveza para os “dois bobos”, como o apresentador se referiu a eles – no melhor dos sentidos, tratou de emendar. “Por que o voto popular quebraria isso”, ele questionou.

Sobre João Gabriel, de 22 anos, Tadeu disse que ele é “engraçado, inquieto, competitivo”. E bom de prova: foi o primeiro líder individual do BBB e três vezes anjo. “O currículo impressiona, mas o maior talento dos gêmeos é nas relações. Eles passaram longe do Paredão como nenhum outro jogador.”

Na formação do último domingo, 6, Diego foi indicado pelo líder Maike e João Gabriel e Vitória foram os mais votados pela casa. Ainda no domingo, Daniele Hypolito foi eliminada, desfazendo a dupla com Diego. Agora ainda restam na casa duas duplas que iniciaram o programa juntos: João Pedro e João Gabriel e Delma e Guilherme.

Quem já saiu do BBB 25?

– Arleane e Marcelo

– Edilberto e Raissa

– Giovanna

– Gabriel

– Mateus

– Diogo Almeida

– Camilla

– Thamiris

– Gracyanne Barbosa

– Aline

– Eva

– Daniele Hypolito

– João Gabriel

Estadão Conteúdo