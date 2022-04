Jade Picon manda recado para PA e diz que está com saudades

Enquanto acontecia o bate-papo com a ex-bbb e apresentadora Rafa Kalimann, a influencer apareceu em vídeo para o finalista

Após a final do Big Brother Brasil 22 (Globo), Paulo André, que ficou com o segundo lugar da edição com 29,9% dos votos, recebeu um recado especial no Bate-Papo BBB, conduzido por Rafa Kalimann. Jade Picon, seu affair na casa, mandou um vídeo para parabenizar o atleta.

“Oi sumido, quanto tempo ein! Fiz vários mutirões para você, mas independente do resultado você já é um campeão. Parabéns por toda a sua trajetória lá dentro da casa”, começou ela. “Estou morrendo de saudade você. Fica bem, daqui a pouco a gente se encontra, está todo mundo aqui te esperando. Beijos, da Deja”, completou.

“Ai que fofa, estamos juntos! Daqui a pouco a gente está junto aí”, respondeu P.A. Na manhã desta quarta-feira (27), o nome da influenciadora digital chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter com fãs e internautas torcendo pelo casal.

Na final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, Arthur Aguiar venceu o Big Brother Brasil 22 (Globo) e desbancou Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Arthur teve 68,96% dos votos, enquanto P.A. e DG receberam 29,91% e 1,13% dos votos.

Paulo André Camilo havia sido primeiro a conquistar uma vaga na final ao vencer uma prova de resistência que durou mais de 19 horas. Estrela do atletismo, ele foi semifinalista nos 100 metros rasos nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e ganhou prata nos jogos Pan-Americanos de 2019.

P.A., como gosta de ser chamado, tinha cerca de 100 mil seguidores no início do reality, número que saltou para os 7,5 milhões. No Google Trends, o pico de buscas por seu nome durante o reality aponta para o dia 12 de fevereiro, data em que o atleta beijou Jade Picon.