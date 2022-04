Jade Picon dá selinho em PA em reencontro na casa do BBB

Ao retornarem para a casa mais vigiada do Brasil, a influencer parabenizou o atleta e deixou os fãs do casal empolgados

Jade Picon e Paulo André trocaram provocações ao se reencontrarem no Big Brother Brasil 22 (Globo) no Dia 101 do programa. E, em determinado momento, a influenciadora deu um um selinho no atleta, com quem se relacionou no confinamento.

No gramado da casa, os dois se abraçaram, e em clima sedução, se olhavam e aproximavam seus rostos. Depois, ao mexerem com o celular do reality dentro da sala, Picon deu um rápido beijo no rapaz.

Mais tarde, o apresentador Tadeu Schmidt quis saber como foi reencontro. “Foi legal reencontrar ela, foi o nosso primeiro contato. Rolou um beijinho, uma resenha”, disse P.A.

“Eu estava morrendo de saudades dele. É uma pessoa muito especial, ele é um amigo que fez meus dias leves e divertidos. Mas vamos ver. É que nem eu falei para ele na primeira festa: ‘Está com pressa? Não? Nem eu”, comentou Jade.

Foto/Reprodução

Na terça- feira (26), numa final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, Arthur Aguiar venceu o BBB 22, desbancando Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Arthur teve 68,96% dos votos, enquanto P.A. e DG receberam 29,91% e 1,13% dos votos.

Nesta quinta, foi ao ar o Dia 101 do programa, numa dinâmica que reuniu todos os participantes da temporada, com exceção de Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente e ainda se recupera.