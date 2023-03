Estresse antes da eliminação marcam pós-Jogo da Discórdia no ‘BBB 23’

Após o Jogo da Discórdia, Larissa discutiu com os amigos sobre o medo de deixar o programa

O Jogo da Discórdia, realizado na noite da segunda-feira, 13, deixou a casa do programa BBB 23 com o estresse elevado. Os brothers tiveram de se separar em grupos para escolher inimigos que levariam um balde com gosma na cabeça. Os maiores alvos da dinâmica foram Fred e Ricardo.

Ricardo também foi o grande alvo dos embates já na madrugada desta terça-feira, 14. O participante, que chegou a trocar de grupo após embates com o Quarto Fundo do Mar, protagonizou brigas com ex-aliados, como Amanda e Cara de Sapato. Até mesmo Sarah Aline, que formou casal com o biomédico, criticou atitudes do brother.

Terça-feira também é dia de eliminação no reality show. Após o Jogo da Discórdia, Larissa discutiu com os amigos sobre o medo de deixar o programa.

Veja o resumo da madrugada pós-Jogo da Discórdia no BBB 23

Dinâmica com balde

Em uma dinâmica que não era vista desde a expulsão de Maria do BBB 22, a produção resolveu apostar em um Jogo da Discórdia com baldes nesta segunda-feira, 13.

Pelas regras, os brothers teriam de se dividir em dois grupos, azul e amarelo, e definir os “generais” de cada um. Os escolhidos foram Fred para o amarelo e Cezar para o azul.

Cada general, então, sorteava um adjetivo e o grupo teria de decidir o adversário que mais se encaixava com a palavra. Ricardo e Fred terminaram como os que mais receberam adjetivos na noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ricardo chama Cara de Sapato de ‘chato’

Após receber o adjetivo “insuportável” do grupo rival, Cara de Sapato chamou Ricardo para uma conversa. O biomédico, então, justificou a escolha e citou uma atitude do lutador envolvendo o Queridômetro.

“Você quer saber, o tempo todo, quem te deu mala no Queridômetro”, disse Ricardo. “E eu não posso?”, rebateu Cara de Sapato.

Amanda diz ter sido invalidada por Ricardo e o chama de ‘machista’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo após a conversa de Ricardo com Cara de Sapato, Amanda também resolveu conversar com o ex-aliado. A sister criticou o modo como o brother se posiciona em discussões. “Você fala tão agressivamente e de uma maneira que chega até a ser ofensiva que, no final, você até destoa do que você queria falar no começo”, pontuou.

A médica aproveitou para falar sobre uma atitude de Ricardo, que considerou ser machista, após a Prova do Líder. Ela disse ter se sentido “anulada” depois de o brother ter citado apenas o nome de Cara de Sapato, mesmo que a sister estivesse jogando em conjunto com o lutador.

O biomédico, então, defendeu que não foi machista e protestou: “Não levanta essa bola (sic)”. “Eu estou em uma posição no jogo em que as pessoas sempre tentam me anular de alguma forma, e eu me senti anulada dessa forma”, rebateu Amanda.

Sarah Aline também critica atitudes de Ricardo com mulheres

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sarah Aline também chamou Ricardo para conversar e criticou o modo como o brother discute com as demais mulheres da casa. “Hoje algumas coisas me incomodaram. O desconforto da Bruna, da Lari, da maneira que você fala com elas. As pessoas referenciam que em alguns momentos você gritou com as meninas. Esse foi o principal ponto”, disse a sister.

O biomédico afirmou ter se arrependido pela forma como falou com Marvvila, mas avaliou que este foi seu melhor Jogo da Discórdia e que reage na intensidade com que as pessoas discutem com ele.

Medo de deixar o reality show

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Larissa, que disputa o paredão com Ricardo, Cezar e Domitila, avaliou seu desempenho no Jogo da Discórdia e revelou ter medo de ser a escolhida para deixar o programa. A sister disse acreditar que o embate da berlinda se dará entre ela e Ricardo. “Ou eu saio ou ele sai”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo