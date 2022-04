‘Estou no limite’, diz Arthur Aguiar sobre seu estado emocional

Ao reencontrar a turma da edição de 2022 no dia 101, o campeão conversou com Tadeu Schmidt sobre suas impressões ao sair da casa

O campeão Arthur Aguiar voltou à casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) no dia 101 do programa e disse que está abalado emocionalmente. No programa, que reuniu todos os participantes da temporada, Tadeu Schmidt conversou com alguns brothers e perguntou ao ator se ela estava “sentido” com o que se passou no reality.

“Eu estou cansado. Emocionalmente eu estou no meu limite. Esgotado emocionalmente”, revelou Arthur. O motivo foi ele ter visto fora da casa muitas pessoas minimizando sua trajetória.

“Mas só eu sei o quanto foram desgastantes todos os Jogos da Discórdia”, continuou. “Quando eu estava aqui, isso ativou muitos gatilhos emocionais dentro da minha cabeça”. O ator disse ainda que pensou várias vezes em desistir, mas abdicou da atitude ao pensar na família e nas pessoas que torciam por ele.

Numa final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, Arthur Aguiar venceu o BBB 22 e desbancou Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Arthur teve 68,96% dos votos, enquanto P.A. e DG receberam 29,91% e 1,13% dos votos.

Nesta quinta (28), ao voltar ao Quarto Grunge, o campeão Arthur Aguiar tirou a camiseta e subiu na sua cama, como se fosse dormir.

Quando Tiago Abravanel estava no quarto, o ator explicou o motivo. “Já falaram que eu dormi o programa todo. Qual a diferença? Dormir agora?”, disse. “Eu prefiro do que ficar lá [na sala] batendo palma e recebendo tapinhas nas costas”.

Pouco antes, no jardim da casa, Arthur falou que não gostou de algumas coisas que viu ao sair do reality. “Muita falsidade, eu prefiro ficar na minha”, falou Aguiar ao conversar com a cantora Naiara Azevedo.