Especulações de votos e nova treta entre sisters marcam madrugada do BBB 23

Key Alves e Fred Nicácio apontaram quais duplas eles acreditam que irão ao primeiro Paredão da edição

São Paulo – SP

Após o primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), a madrugada na casa mais vigiada do Brasil foi marcada pela repercussão da dinâmica, conversas sobre o primeiro Paredão e por mais uma treta entre participantes. Veja tudo que rolou:

BRUNO SE COMPARA A GIL DO VIGOR

Em um papo com Aline Wirley e Marília, Bruno falou sobre os ex-participantes do BBB 21 e se comparou a Gil do Vigor.

“O Gil foi longe. Gil é babado. É igual a mim, eu acho. Ele fala na cara. A Sarah também é gente boa, mas se perdeu ali no jogo. O BBB é assim: hoje você é campeão para o público, mas amanhã pode não ser mais”, disse o atendente de farmácia.

TINA X DOMITILA

Depois do Jogo da Discórdia, Domitila procurou Tina e MC Guimê para explicar porque os escolheu como “dupla com menor sintonia”. Foi então que o atrito entre as duas mulheres rolou.

Domitila. “Eu sinto um canal muito aberto de você [Guimê] comigo. Mas eu tenho dificuldade até do contato visual, olho no olho, com você [Tina]”.

Tina: “Eu tô sendo sincera e aberta. Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu olhar na minha. Vou respeitar o meu tempo e você está no meu radar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Minutos depois, Tina desabafou sobre a breve discussão: “É muito pesado você falar que teve conexões, que falou com geral… “Eu não consigo olhar pra sua cara”… Vai tomar no c*”.

BROTHERS ESPECULAM PRIMEIRA FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Já em um papo na academia, Key Alves e Fred Nicácio apontaram quais duplas eles acreditam que irão ao primeiro Paredão da edição.

Enquanto o médico sugeriu Bruna Griphao e Larissa como alvos, a jogadora de vôlei apostou em Cristian e Marvvila.

LIVRES, NICÁCIO E MARÍLIA CONVERSAM SOBRE JOGO

Mais votados como a “dupla de maior sintonia” no primeiro Jogo da Discórdia, Nicácio e Marília falaram sobre as plaquinhas negativas que receberam na dinâmica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nicácio: “A gente recebeu as plaquinhas [negativas] como dupla. Mas foram para mim ou para você?”.

Marília: “Eu já percebo que algumas pessoas aqui desviam o olhar de mim”.

Nicácio: “Então… Mas eles não desviam de mim. É algo com você, e não comigo. Muitas dessas plaquinhas não foram para mim, foram para você. Isso ficou claro”.

SISTER CONTA TER RECEBIDO MENSAGEM DE ASTRO DO POP

Durante o jantar, Bruna confessou que já recebeu uma mensagem de Jason Derulo nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Posso falar uma coisa? Eu nunca falo disso de direct e tal. A única pessoa que me mandou direct na vida que eu me sinto muito f*da, não se se vocês vão saber quem é… Foi o Jason Derulo. E eu ignorei, tá?”, disse a atriz.

KEY LEMBRA NOITE DO ACIDENTE DE RODRIGO MUSSI

Em conversa com Fred e Ricardo, Key contou que esteve com Rodrigo Mussi -participante do BBB 22 -horas antes do acidente do empresário.

“Uma das histórias mais pesadas que eu vivi. Ele saiu do Morumbi e me deixou na minha casa. A gente se conheceu, ficou e tal. Ele foi embora depois, com um motorista de aplicativo. O cara dormiu e bateu”, contou a jogadora de vôlei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE