Declarações, revelação de Vinícius e festa de Top 8 agitam madrugada do ‘BBB 25’

A madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25 foi marcada por declarações, revelações e comemorações. Após a troca de beijos entre Maike e Renata, o desabafo de Vinícius sobre sua sexualidade e a celebração do Top 8, os brothers também conversaram sobre o jogo e o próximo Paredão.

Maike e Renata trocam beijos e falam sobre o relacionamento

Durante a madrugada, Maike e Renata passaram momentos de intimidade no Quarto Nordeste. Deitados juntos, o nadador se declarou: “Quero namorar contigo”. Renata respondeu: “Tu sabe que é recíproco”, mas desconversou sobre o pedido.

Mais tarde, Maike desabafou com Delma sobre o assunto. “Ela duvida de mim”, afirmou, acrescentando que Renata havia dito que iria “estudar” a proposta de namoro.

Após a conversa, o casal continuou junto na comemoração do Top 8 e trocou beijos durante a festa na área externa da casa.

Vinícius revela que é bissexual em conversa com aliados

Em um momento de conversa na varanda, Vinícius revelou a Guilherme e Delma que é bissexual. “Gosto dos dois”, disse o capixaba. Guilherme acolheu o colega: “Amor é amor. Deus é amor. E o amor vence o preconceito.”

Vinícius se emocionou ao contar que sua irmã Aline era a única da família que sabia sobre sua sexualidade. “Nunca consegui falar com ninguém, nem com meus pais. Mas a Aline sempre soube, desde criança. Ela sempre me apoiou”, disse.

Delma também se manifestou sobre a revelação: “Seu caráter é muito maior que qualquer outra coisa.”

Delma e Guilherme reforçam aliança para a reta final

Ainda na varanda, Delma e Guilherme conversaram sobre a trajetória deles no jogo e reforçaram a parceria. Delma afirmou que sonha em chegar à final ao lado do fisioterapeuta: “Acho que você merece muito.”

Guilherme retribuiu o carinho e disse que, independente do resultado, estava feliz com o que viveram no programa. “Chegar aqui já é muito mais do que imaginei”, afirmou.

Diego analisa Paredão e aposta em eliminação de Renata

Em outra roda de conversa, Diego Hypolito comentou sobre o próximo Paredão, que tem Renata, Maike e Vinícius. O ginasta afirmou acreditar que Renata será a eliminada, mas revelou sua preferência: “Eu queria que saísse o Maike.”

Diego também relembrou a eliminação de João Gabriel e avaliou que a reta final será ainda mais difícil: “Agora é decisão atrás de decisão.”

Paz entre Renata e Delma e crítica sobre o jogo

Pouco antes da festa, Delma e Renata conversaram na área externa e selaram a paz após dias de tensão. As duas trocaram abraços e elogiaram a força de permanecer no Top 8. “A gente já é vitoriosa de ter chegado até aqui”, disse Renata.

Apesar da reconciliação, mais tarde, Delma comentou com Guilherme que acreditava que o jogo de Renata “adormeceu” nos últimos dias. A fisioterapeuta observou que a adversária perdeu força nas dinâmicas recentes da casa.

Brothers celebram Top 8

Em clima de celebração, os participantes receberam um cooler para comemorar a chegada ao Top 8. Após brindarem, os brothers pularam juntos na piscina. Renata e Maike, que seguem juntos na berlinda, trocaram mais beijos durante a comemoração.

Estadão Conteúdo