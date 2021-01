Confira os melhores momentos da primeira festa do BBB21

PUBLICIDADE

Na primeira festa do BBB21 com o tema “reveillón” o que não faltou foi animação. Pocah cantou e dançou e fez show particular para os amigos cantando a própria música.

Pocah fez do tablado principal o palco para dublar e dançar. Veja a performance de Pocah na festa Réveillon BBB:

eles dançando a música da pocah 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ #bbb21 pic.twitter.com/qoBWE2Y90x — cris dias (@crisayonara) January 28, 2021

BBB21: FESTA RÉVEILLON

A primeira festa do BBB21 (Big Brother Brasil) teve como temática Réveillon BBB. A produção enviou a todos os participantes um figurino branco, remetendo à festa de ano-novo, de forma a celebrar o início da nova edição.

A festa acontece horas depois da primeira discussão generalizada da casa, envolvendo maquiagem. Horas mais cedo, na tarde de quarta-feira (21), os participantes discutiram preconceito, gênero e orientação sexual.