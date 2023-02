Choro e trocas de ofensas resultam em madrugada de acertos de contas no ‘BBB 23’

Após a dinâmica do Jogo da Discórdia, alguns participantes debateram sobre os discursos e as alianças no reality show

Como de costume, o Jogo da Discórdia marcou esta segunda-feira, 13, no Big Brother Brasil 23. Na dinâmica, todos selecionaram uma flecha para um de seus adversários; as opções eram divididas em cores: amarela (pessoa que se esconde atrás dos outros), verde (quem quer mandar em todo mundo) e vermelha (não consegue engolir).

O jogo foi marcado por trocas de ofensas e choro. Como esperado após os acontecimentos do final de semana, Cristian foi o principal alvo da casa, somando nove flechas. Fred Nicácio ficou em segundo lugar, com quatro.

Após a dinâmica, alguns participantes debateram sobre os discursos e as alianças no reality show. Confira, abaixo, tudo o que rolou na madrugada do “BBB 23”.

Acerto de contas entre Amanda e Bruna Griphao

A amizade de Amanda e Bruna Griphao ficou estremecida após o Jogo da Discórdia. Em desabafo com Larissa, a médica lamentou a fala da atriz para Fred Nicácio na dinâmica. “Fica parecendo que ela só se importou com a opinião do [Cara de] Sapato (…) Eu também fiquei mal”, declarou. Mais tarde, Bruna e Amanda tiveram uma conversa na área externa casa. A artista esclareceu sua fala, negando intenção de magoar a amiga. “Te peço desculpa”, disse.

Pedido de desculpa de Domitila

O clima de reconciliação também pairou entre Domitila e Sarah Aline. A ativista social reconheceu ter exposto jogo da psicóloga para MC Guimê e se desculpou pela atitude. “Por falar demais, eu causei um desconforto e eu lhe magoei muito. Sendo a minha intenção ou não, isso é um fato. E eu quero lhe pedir perdão por isso”, declarou Domitila. Sarah compreendeu e afirmou estar “disposta a reconstruir”. No entanto, esclareceu que não será “uma coisa tão natural quanto antes”.

Fim de aliança entre Paula e Bruna

A aliança entre Paula e Bruna estremeceu durante a dinâmica. Segundo a biomédica, sua amizade com a atriz provoca Larissa. “Todo Jogo da Discórdia eu levo uma lapada diferente da Larissa. Não tá dando mais”, disse. Caso volte do Paredão, Paula pretende seguir afastada de Bruna. “Fazendo o recálculo de rota, eu voltando, eu tenho que pensar duas vezes antes de ficar próxima de você”, disse à atriz.

Novas parcerias de jogo

Parece que o fim da divisão dos grupos está cada vez mais perto. Por isso, alguns participantes já pensam em novas parcerias. Paula, por exemplo, propôs aliança com Ricardo e Sarah Aline. “Voltando do meu Paredão, eu vou me afastar de bastante gente ali dentro do meu quarto. E eu trago vocês dois para jogar comigo”, sugeriu a biomédica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Gabriel Santana expôs a possibilidade de uma aliança com Fred, até então do grupo adversário. “Ele veio conversar comigo, Marvvila e Sarinha, que tem interesse em jogar com nós três. Nós falamos que também temos interesse, estamos jogando com algumas pessoas e vamos ver no que vai dar. (…) Eu fui claro com ele. Gosto dele, ele tem bons raciocínios, é uma acho uma pessoa muito gente boa e coerente”, relatou o ator.

Estadão Conteúdo