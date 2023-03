Choro, acusações e troca de farpas marcam a madrugada no BBB 23

Logo que o programa acabou, Domitila comemorou por não estar na berlinda

São Paulo – SP

A madrugada do BBB 23 (Globo) foi movimentada. Após a formação do Paredão, os ânimos ficaram exaltados e os brothers trocaram farpas e indiretas dentro da casa. Logo que o programa acabou, Domitila comemorou por não estar na berlinda. As sisters do Quarto Deserto vão em direção ao quarto e Aline Wirley ironiza o comentário da sister: “Aproveita!”, diz. Larissa reclama da atitude da ativista social, de sempre querer puxar o momento para ela. Ainda mais, quando ela não está emparedada.

Amanda também confronta Ricardo pelo voto que recebeu do biomédico. A médica argumenta que ele tinha motivos para votar em outros moradores da casa. “O Black [Cezar] chamou você de imbecil esses dias, aquele monte de gente colocou um monte de placa [no Jogo da Discórdia]”, ela diz.

E rolou momento de choro no Quarto Deserto. Larissa reclama de Ricardo e após o brother tentar imunizar Domitila, a personal trainer se preocupa com sua postura no game. “Tenho medo de até eu tá sendo errada nisso, entendeu? Até nisso eu tô errada. Medo de eu tá, como que eu vou dizer, sentindo algo que eu não precisava sentir”, diz.

Na varanda, Aline tem uma conversa franca com Domitila e revela decepção com atitudes da ativista social. “O movimento do empoderamento feminino é um movimento muito sério, ele precisa ser ativo, ele precisa ser feito nas pequenas coisas. E a gente tem obrigação, quando a gente levanta uma bandeira, de se auto cuidar, se auto responsabilizar. (…) Isso, pra mim, é muito esquisito e me decepciona”, explica Aline.

Em resposta, Domitila afirma que Aline está certa em sua interpretação. “Eu tenho completa consciência que eu tive falas errôneas. Eu errei, isso eu não vou defender nem justificar”, aponta.

E no Quarto Fundo do Mar, os emparedados Gabriel Santana e Bruna Griphao já começam a pensar sobre o Jogo da Discórdia desta segunda-feira e a atriz reflete: “Amanhã [segunda-feira] vai ser tenso, né? Acho que a maioria das pessoas vão em mim amanhã. Estou no Paredão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aline, inclusive, conta toda sua conversa que teve com Domitila para Larissa e sugere que a personal trainer traga o assunto novamente para o Jogo da Discórdia. “Você precisa pontuar exatamente tudo o que saiu da boca dela. Porque a minha conversa com ela, por exemplo, foi num lugar muito subjetivo”, diz Aline.