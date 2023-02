Cara de Sapato já ganhou prêmio de US$ 1 milhão em luta e participantes ficam chocados

O gramado da casa se transformou completamente. E no lugar da pista de dança, a produção colocou um octógono para os brothers dançarem

São Paulo – SP

Quarta-feira é dia de festa do líder na casa do BBB 23 (Globo) e quem ganhou uma muito especial e temática nesta semana foi Cara de Sapato.

O gramado da casa se transformou completamente. E no lugar da pista de dança, a produção colocou um octógono para os brothers dançarem. Na festa, os participantes também puderam se divertir com um simulador de luta com óculos 3D e realidade virtual.

RESUMO DA FESTA DO LÍDER:

Durante a noite, várias fotos das lutas de Cara de Sapato iam passando no telão e, entre elas, passou de um prêmio que o lutador ganhou uma luta de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,09 milhões (na cotação atual). O atleta estava conversando com Gustavo, Larissa e Amanda, que ficaram chocados com o valor.

Logo depois, as músicas começaram a ficar animadas e os brothers foram para a pista de dança. Os internautas não perderam tempo e ficaram de olho em Sapato e Amandinha. O público tem shippado bastante o casal na internet.

Porém, o lutador deu a entender para Cezar Black durante um papo nesta madrugada que tem uma pessoa fora da casa e só se envolveria com alguém no reality caso se apaixonasse muito.

Mas a mãe de Cara de Sapato está na expectativa para que este casal aconteça logo…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E falando em casal, Paula e Ricardo dançaram e cantaram “O Nosso Santo Bateu”, de Matheus & Kauan. O biomédico aproveitou um trecho da canção para fazer uma declaração para a sister: “Você me completa mesmo”. Ele, inclusive, disse que os dois ainda vão ficar e que espera que seja antes dele sair, e se não for, ele vai atrás dela fora do programa.

E teve muita dança e momentos fofos entre Larissa e Fred. Quem aí já está shippando muito os dois?

Na madrugada, rolou um papo bem estranho no banheiro. Bruna Griphao contou para os brothers uma conversa que teve com Domitila durante a festa. A modelo disse que amava o pai de Bruna e que era “bruxa”. “No momento, eu achei fofo, mas se você parar pra pensar, é muito surreal”, diz a atriz.

Os brothers acharam a história tão surreal que começaram a chamar a Bruna de enteada da Domitila.