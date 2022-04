Boninho surpreende e entra na casa do BBB para dinâmica

A ação do dia era relacionada à nova programação da emissora. Após assistir a um VT de uma novidade da grade, o participante recebia um prêmio

O Top 5 do Big Brother Brasil (Globo), composto por Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Eliezer, foi surpreendido com uma visita inesperada na tarde desta quinta-feira (21). O diretor Boninho entrou na casa e apresentou uma dinâmica para os participantes.

Com muita alegria, os brothers abraçaram o diretor do reality, que questionou Douglas, que tinha falado que ele estava barrigudo quando entrou fantasiado em uma festa. No final da ação, o ator declarou: “É tão bom trocar ideia com alguém diferente”. “96 dias sem ver ninguém”, afirmou Scooby.

A ação do dia era relacionada à nova programação da emissora. Após assistir a um VT de uma novidade da grade, o participante recebia um prêmio. No caso de Pedro Scooby, que retirou o card Filmes, vai poder escolher um filme para passar na Tela Quente junto da equipe de programação.

Arthur Aguiar, com o card Realities, vai participar de uma experiência em ambiente imersivo do metaverso. Paulo André ficou responsável pelo card Jornalismo e Esportes e vai acompanhar uma partida de futebol junto dos locutores esportivos do canal.

Douglas vai apresentar um café da manhã e cozinhar uma receita com um familiar no É de Casa, após retirar o card Variedades. E Eliezer chegou a ser elogiado pelo diretor com a possibilidade de participar de uma novela da emissora, após apresentar o card Novelas e Séries, que dá direito a um tour pela cidade cenográfica dos estúdios. “Que guinada na carreira”, brincou o designer com os brothers depois da ação.

Antes de entrar na casa, o diretor conversou com os brothers pelo telão da sala em tom descontraído, falando sobre o comportamento deles na festa, o consumo de álcool e carboidratos – no caso de Arthur Aguiar.

Estão no Paredão desta semana Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby.