BBB 23 terá Casa de Vidro antes da estreia do programa

Próxima edição do reality da Globo estreia em 16 de janeiro, daqui um mês

Faltando apenas um mês para a estreia da 23ª edição do Big Brother Brasil (Globo), começam a pipocar as informações da atração para este ano. Uma delas: a dinâmica da Casa de Vidro acontecerá antes do dia 16 de janeiro -quando a competição começa.

Segundo um comunicado da Globo, a Casa de Vidro terá uma função determinante no time final dos novos moradores da casa.

Sem spoilers sobre o funcionamento da casa, a emissora adianta que ela será montada em um shopping.

No próximo ano, o programa segue sob apresentação de Tadeu Schmidt, que assumiu o comando da atração na última edição.

Em meados de setembro, a Globo confirmou que o campeão do BBB 23 poderá ganhar um prêmio maior que seus antecessores.

Segundo a emissora, os participantes do reality show verão o prêmio mudar ao longo da temporada.

Além disso, assim como vem ocorrendo desde 2020, os participantes serão divididos em Camarote (grupo formado por famosos que são convidados) e Pipoca (com anônimos que se inscreveram e passaram por seleção. O programa tem previsão de estrear no dia 16 de janeiro e deve ter duração de 100 dias.