BBB 23: Cara de Sapato se pronuncia sobre acusações de importunação sexual

Sapato, como era chamado pelos demais colegas de confinamento, também se desculpou com a família da mexicana

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, expulso do BBB23 na última quinta-feira, 16, sob suspeita de importunação sexual, fez no sábado, 18, um pronunciamento nas redes sociais, onde pede desculpas à mexicana Dania Mendez, que participou da edição brasileira do reality show em um intercâmbio com uma participante brasileira, a jogadora de vôlei Key Alves, que já havia sido eliminada.

Sapato, como era chamado pelos demais colegas de confinamento, também se desculpou com a família da mexicana “e todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude”. Durante uma festa do BBB23, na quarta-feira, 15, o lutador forçou Dania a beijá-lo e a entrar embaixo do edredom de um dos quartos.

“Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste”, disse o participante nas redes sociais.

Sapato, que no dia da festa comemorava seu aniversário, disse que sempre prezou pelo cuidado das pessoas e nunca havia pensando em viver uma situação como aquela.

“No momento eu não percebi que eu podia estar passando dos limites. Para mim é um momento de desconstrução, e nem sempre esse caminho é um botão liga e desliga. Eu precisei assistir tudo pra poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi tanto a comemorar as minhas vitórias, como aprender com meus erros e com as minhas derrotas, e é exatamente o que estou fazendo agora”, afirmou.

Vários atletas apoiaram Sapato, mandando mensagens nas rede sociais, como o lutador Junior Cigano e as lutadoras Kyra Gracie e Paula Sack. Também o diretor do programa, Boninho, deu parabéns pelo pronunciamento do atleta, e até mesmo o ex-BBB Bambam deixou um recado de apoio ao agora também ex-BBB.

Estadão Conteúdo