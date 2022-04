BBB 22: Famosos, como Xuxa e Neymar, declaram suas torcidas para final

Estão na disputa do R$ 1,5 milhão Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André; O resultado sai amanhã, dia 26

Falta muito pouco para o Brasil conhecer o mais novo campeão do Big Brother Brasil 22 (Globo). Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam a preferência do público no Paredão da grande final desta terça-feira (26).

E vários famosos já começaram a declarar suas torcidas. A apresentadora Xuxa é uma das que querem que Arthur Aguiar leve o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para ela, pela trajetória, deveria ser ele o vencedor por ter se mostrado mais jogador.

O cantor Luciano Camargo também quer que Aguiar leve o prêmio. “Acabei de chegar e vim correndo aqui para casa para saber se nosso amigo pãozinho está na Final. E está. Então agora a gente tem que votar mesmo e afinar a ponta dos dedos votando para ele ganhar. Vamos para cima!”, disse em sua rede social.

O cantor Latino é defensor de Arthur e já declarou sua torcida pelo Instagram. Já a apresentadora Sonia Abrão nunca escondeu que ele é seu predileto sobretudo nas análises que costuma fazer em seu programa da RedeTV!, o A Tarde É Sua. Para ela, ele carregou o programa nas costas.

Douglas Silva tem forte apoio da ala de atrizes e atores da Globo. Dentre eles Pathy Dejesus. “Aê, Douglas Silva na final. Boraaaa”, escreveu ela no Twitter. Em entrevista ao F5, a atriz e autora de novelas Suzana Pires disse que Silva é um excelente ator e que merecia levar o prêmio para casa, apesar de não concordar com a supremacia masculina na reta final do reality.

O ator e ex-BBB Babu Santana e a atriz Fernanda Paes Leme também são do time de DG. “Emocionada demais com o Douglas na final”, declarou ela. “Valeu, Brasil. Bora para cima deles. DG Campeão”, postou Babu.

Paulo André também tem bastante apelo entre os atletas. Destaque para Gabriel Medina e Neymar que já declararam suas torcidas para ele na decisão do BBB. “Agora é #TeamPA, por favor”, escreveu o surfista. Neymar concordou: “Tô contigo”.

A skatista Rayssa Leal publicou uma foto abraçada a P.A. “Depois de campeonato, é hora de voto pro Paulo André”, escreveu. Ex-BBBs também o apoiam, como Sarah Andrade e Elana. “Não considerem polêmicas. Certeza que vai surgir alguma de praxe. P.A campeão”, postou a participante da edição 19.