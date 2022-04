BBB 22: Douglas Silva reflete sobre Paredão após a festa

Durante o banho após a curtição, o ator pensou na possível saída e afirmou que caso isso ocorra, está tudo bem

Logo após a festa desta madrugada (21) no BBB 22, Douglas Silva refletiu sobre sua trajetória no reality, e uma possível eliminação. O ator está enfrentando a berlinda ao lado de Eliezer e Pedro Scooby.

Enquanto tomava banho, DG comentou consigo mesmo: “Se eu sair amanhã, está tudo bem”.

No momento do desabafo, o ator ainda agradeceu a todos os fãs que estão votando para que ele fique na casa. “Obrigado, meu Deus. Obrigado, Brasil, por me deixarem aqui”, disse.

Focado em conquistar uma vaga na reta final, ele finalizou: “Respira, DG. Concentra”.

Segundo uma enquete feita pelo ‘UOL’, o ator deve permanecer no reality. Douglas tem apenas 11,72% dos votos e está na lanterna do paredão. A disputa está entre Scooby, com 44,18%, e Eliezer, com 44,10%.